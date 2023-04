Un maggio ricco di appuntamenti con la Pro Loco di Fagnano Olona

La Pro Loco di Fagnano Olona realizzerà nel mese di maggio una serie di eventi. Sabato 30 aprile nella sala camino del castello visconteo di Fagnano sarà inaugurata la mostra di pittura del artista scomparso Marino Mossi che rimarrà aperta anche per il fine settimana successivo (6/7 maggio).

La mostra dal titolo “Una vita per il colore” vuole sottolineare come la ricerca e lo studio del colore sia stato un filo conduttore nell’esistenza di Marino Mossi. Imprenditore e professionista stimato ha fondato una azienda per la tintura di tessuti, sperimentando particolari tecniche dove i colori si miscelano in modo “spontaneo” formando disegni e gradazioni cromatiche sempre uniche.L’amore per il colore, lo ritroviamo nella passione per la pittura dove la sua attenzione ai dettagli, la continua ricerca delle sfumature si esprimono in modo magistrale soprattutto nella rappresentazione della natura.

Nella giornata del 1° maggio (ore 17,00) al Castello Visconteo la Pro Loco organizza un evento in occasione della Festa del tesseramento Pro Loco con un concerto rock del gruppo “3IOGINO” e la possibilità di gustare un aperitivo insieme.

Gli eventi successivi della Pro Loco a Fagnano Olona

– domenica 7 maggio – Tradizionale Rassegna Hobbistica che si svolge in piazza Repubblica

20 e 21 maggio – Mostra di pittura di Abramo Dal Soglio sempre Sala del camino Castello

Giorni e orari di visita

sabato 18,00-22.00 / domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.00

domenica 28 maggio ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00

Domenica 28 maggio – Visite guidate al castello con prenotazione nell’ambito iniziativa “Taccuino dell’esploratore”

ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

Mostra di sculture realizzate dai detenuti della casa circondariale di Busto Arsizio in collaborazione con l’Associazione Assistenza carcerati e famiglie di Gallarate.