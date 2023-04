Un successo il corso della Croce Rossa del Medioverbano a Inarzo

Un corso di disostruzione pediatrica e sonno sicuro tenuto dagli istruttori della Croce Rossa Italiana Comitato del Medioverbano e organizzato dal Comune di Inarzo.

«Una lezione che rientra in una visone più generale di sicurezza che la nostra amministrazione porta avanti – spiega il consigliere comunale Filippo Lucchini, che è anche operatore attivo della Croce Rossa – Una scelta forte che si declina non solo con i corsi ma anche con la presenza di due Dae disponibili al pubblico sul territorio comunale, uno presso il comune di Inarzo e uno accanto al campo di calcio e l’omologazione del campo di calcio all’atterraggio dell’elisoccorso. Questo dimostra che la nostra attenzione alla sicurezza dei cittadini, tutti non solo quelli del paese, è sempre alta»