Un unico biglietto per treno e battello per godere dei laghi Maggiore, di Como e Garda

Navigazione Laghi e Trenord hanno rinnovato la loro partnership di collaborazione per la promozione dei prodotti integrati treno + battello, e la rete di proposte finalizzate ad incentivare la sinergia tra mobilità sostenibile e destagionalizzazione turistica.

Consolidate nel tempo, confortate dalla risposta più che positiva delle comunità territoriali e dei turisti con trend in forte crescita, distribuite sui tre laghi Maggiore, di Garda e di Como, le otto proposte illustrate stamane sono caratterizzate da una maggiore aderenza alle esigenze degli utenti, alle richieste del territorio e dei differenti segmenti turistici.

Proposte giornaliere che, con un unico biglietto a tariffa scontata, consentono di raggiungere in treno da qualsiasi stazione della Lombardia le migliori destinazioni lacustri e da qui effettuare percorsi di navigazione alla scoperta delle bellezze del territorio, per poi rientrare, sempre in treno (CLICCA QUI).

Otto le proposte per la stagione 2023:

– Lago Maggiore: Stresa e le Isole Borromee e Laveno e il Maggiore due itinerari per raggiungere il centro lago e le meravigliose isole borromee sia da Laveno, sulla sponda lombarda e con la direttrice Milano-Gallarate-Luino e Milano-Saronno-Varese-Laveno, sia da Stresa su quella piemontese, raggiungibile da Milano/Legnano/Busto Arsizio/Gallarate con tutti i treni diretti a Domodossola.

– Lago di Como: due le proposte per brevi itinerari alla scoperta del Primo bacino di Como e Primo bacino di Lecco, in partenza dai due capoluoghi, comodamente raggiungibili in treno sulle direttrici Milano-Saronno-Como, Milano-Monza-Seregno-Chiasso e Milano- Monza-Lecco-Sondrio, che si affiancano a due itinerari “storici”: Tesori del Lago di Como, per la scoperta delle meraviglie del centro lago dalla località di Varenna, sulla linea Milano- Monza-Lecco-Sondrio e Bellagio Tour, per raggiungere da Como la rinomata località lariana.

– Lago di Garda: due nuove proposte che consentono di raggiungere il lago con i treni della linea Milano-Treviglio-Brescia-Verona e una volta sul territorio spostarsi in battello verso la penisola di Sirmione, con gli antichi resti romani delle Grotte di Catullo (Sirmione Tour)oppure navigare liberamente lungo la sponda occidentale del lago fino a Gardone (Borghi lombardi del Garda).

I titoli sono acquistabili sul sito trenord.it e presso tutte le biglietterie ed emettitrici elettroniche.