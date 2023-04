Un’enorme bandiera italiana per la Liberazione a Varano Borghi

Varano Borghi ha celebrato il 25 aprile con un gesto speciale. Grandi e piccoli in corteo hanno portato una grande bandiera italiana (lunga 12 metri e alta 5) per le vie del paese dalla piazza fino alla lapide di Boffalora intitolata ai partigiani Motta e Contini assassinati dai fascisti nel 1945.

La cerimonia è cominciata alle 10.30 al municipio, dove è stato presentato anche il nuovo veicolo a disposizione della Protezione civile di Varano Borghi. Una volta giunti al monumento di Via dei Martiri, i partecipanti hanno ascoltato gli interventi delle autorità e dei bambini e dei ragazzi delle scuole elementari e medie di Varano.

«In questo 25 aprile – ha commentato il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi – ricordiamo la fine dell’occupazione nazifascista e l’affermazione della libertà e della democrazia. Siamo tutti qui per rendere grazie a quanti hanno messo a repentaglio la propria vita scegliendo di stare dalla parte della libertà e della giustizia. Non dobbiamo dimenticare gli orrori del totalitarismo. Questo vuole essere anche il nostro omaggio a Emilio Motta e Nino Contini, che proprio in questo luogo persero la vita poco più che ventenni».