Camminata di primavera sulla Via Cavallina, nella Valle del Lura, da Saronno a Lomazzo

Appuntamento domenica 23 aprile alle 9 al piazzale del Santuario di Saronno per un percorso guidato alla scoperta dell’antico tracciato

Per il nuovo ciclo dei Weekend in cammino nella Valle del torrente Lura , inaugurato con la presentazione della nuova mappa dei sentieri nella Valle del Lura, il prossimo appuntamento è promosso dal Comune di Lomazzo, dalla Città di Saronno e da Iubilantes: è un Camminata di primavera alla scoperta della Via Cavallina, dal santuario di Saronno alla cittadella del cotone di Lomazzo.

Appuntamento domenica 23 aprile ore 9 con ritrovo presso il piazzale del Santuario di Saronno per un percorso semplice, pianeggiante e adatto a tutti, lungo 11 km alla scoperta dell’antico tracciato, scoprendo alcune curiosità storiche del territorio: dal Santuario alla visita al sito di archeologia industriale della cittadella del cotone (ex Cotonificio Somaini).

Sono consigliati scarpe e abbigliamento tecnici, bastoncini per il cammino, ombrello e acqua.

Possibilità di pranzo al sacco al coperto, o nel parco, presso l’area feste del Comune di Lomazzo.

Per maggiori informazioni scrivere a iubilantes@iubilantes.it.

Iscrizione obbligatoria a questo link.

Costo: 2€ a persona per la quota assicurativa.