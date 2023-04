Una ghost bike per Paola e Simone, investiti sulla stessa strada tra Rovello Porro e Saronno

Una bici verniciata di bianco e senza pedali a ricordo dell’incidente che quattro mesi fa ha portato via la vita a Paola Greselin, storica dipendente del Comune di Rovello Porro che lo scorso 16 gennaio, mentre si recava al lavoro in bicicletta, è stata investita da un’autovettura. Un simbolo per fare memoria dei ciclisti vittime della strada, ma anche un monito per i passanti di ciò che non dovrebbe più accadere.

La ghost bike, così si chiama in gergo, verrà posizionata sul luogo dell’incidente, tra Saronno e Rovello Porro, sabato 22 aprile alle ore 11, alla presenza di famigliari, amici e colleghi di Paola e di Simone Vavassori, giovane di 15 anni morto sulla stessa strada nel 2020, dopo essere stato investito da un’auto. Con loro ci saranno il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, quello di Rovello Porro Marco Volontè e altri rappresentanti delle due amministrazioni comunali, insieme a Fiab Saronno Ciclocittà, promotrice della proposta.

«Servirà anche per ricordare agli automobilisti che è il caso di essere prudenti perché si possono provocare gravi incidenti» commenta a riguardo Stefano Giusto, presidente di Fiab Saronno Ciclocittà.

Quali gli accorgimenti importanti da tenere in considerazione quando si è alla guida? «Ridurre la velocità, non guidare con il telefonino in mano, sincerarsi che nei mesi invernali il parabrezza sia completamente libero dal ghiaccio e quando si supera un ciclista tenere una distanza di sicurezza che dovrebbe essere di almeno un metro e mezzo» ricorda Giusto.