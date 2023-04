Una gita Pop con Andy Warhol al MA*GA per gli alunni della Galilei di Varese

Gli alunni delle classi prima e seconda della scuola primaria “Galilei” di Avigno – Istituto Comprensivo Varese 3 -hanno trascorso una bellissima giornata, ricca di emozioni, creatività e colori, al museo Ma*Ga di Gallarate.

La gita Pop è stata programmata dalle loro insegnanti in occasione della mostra “Andy Warhol. Serial Identity” dedicata all’artista icona della Pop Art.

Elena e Sofia , le educatrici del Museo, “hanno preso per mano” i giovanissimi studenti della Galilei per accompagnarli in un vortice di colori sgargianti, quelli delle opere di Andy Warhol .

Dopo aver dato ad ogni bambino un pennello e del colore , la fantasia dei piccoli artisti, appena sollecitata dalle 200 opere esposte, ha cominciato a danzare. Utilizzando proprio le stesse tecniche care al più grande portavoce della Pop Art, i bambini si sono dilettati a giocare con i colori sopra ad un rotolo di carta bianca.

Al rientro a casa, i giovanissimi alunni di 6 e 7 anni “sorridenti e con i vestiti macchiati di ogni sfumatura di colore sono corsi incontro ai loro genitori abbracciandoli e dicendo loro che avrebbero dipinto una bellissima tela molto più bella di quella prodotta dall’ artista conosciuto in questa bellissima esperienza al museo”, raccontano le maestre.