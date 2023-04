Una lettera del Papa e il saluto di Fontana per i 100 anni della malnatese Tina Ceronato

100 anni vanno festeggiati al meglio. E così ha fatto la signora Tina Ceronato, ex maestra di Malnate che ha celebrato il secolo di vita con una festa tra parenti e ricevendo due grandi sorprese: una lettera di Papa Francesco e il saluto in persona del Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Nata a Collecchio, in provincia di Parma il 28 aprile 1923, dal 1970 vive a Malnate assieme alla nipote Laura. La sua principale attività è stata quella di insegnante elementare prima a Induno Olona e poi a Malnate. I parenti la descrivono come una persona positiva ed amorevole, nella vita ha sempre amato i viaggi e la lettura, è tuttora attiva mentalmente e in discreta salute, amante del buon cibo e interessata sempre alle bellezze della vita.