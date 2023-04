Una raccolta fondi per contribuire alla rassegna Re-Live di Varese

Una raccolta fondi per accedere ad un bando e quindi contribuire alla rassegna Varese Re-Live. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione varesina Filmstudio 90 che tra le tante attività è parte del progetto di spettacoli promossi insieme a Giorni Dispari Teatro e Associazione Ma.Ni al Cinema Teatro Nuovo di Varese. Una sala storica per la città che oltre alle proiezioni cinematografiche, ospita spettacoli teatrali e incontri.

“Per ricevere il contributo abbiamo bisogno che anche la nostra rete di soci, spettatori e sostenitori si attivi con una donazione, per raggiungere il traguardo di 1.600€ entro il 30 giugno”, scrivono sui loro post di Instagram.

La raccolta fondi è stata attivata sui canali ufficiali dell’associazione e servirà agli organizzatori per poter ricevere un importante contributo da @fondazionevaresotto grazie al bando “Arte&Cultura”. Si potrà donare fino al 30 giugno.

La rassegna ReLive è iniziata a gennaio e continua con il concerto “La sfida dell’amore” – giovedì 27 aprile, con le musiche di Fabrizio De Andrè e Nike Cave, per l’incontro con Dacia Maraini in programma per venerdì 19 maggio: per partecipare acquistare biglietto “Haiku sull’albero del prugno”. Biglietteria Online: bit.ly/webticCinemaTeatroNuovoVarese