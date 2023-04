Ur Grüpp cambia gestione: lo storico circolino di Brinzio cerca nuove forze

Andar per circoli, si dice in Lombardia, ma andrebbe bene parlare anche di “crotti“, come dicono in Piemonte, o «per grotti» nella vicina Svizzera, a cui l’eterno Herman Hesse dedicò uno splendido racconto breve che ritrae tutta l’essenza di questi posti dove il tempo è fermo e di cui si riesce a godere della magia delle stagioni tanto d’estate quanto d’inverno (anche se l’estate, specialmente dopo brevi temporali che rinfrescavano dal caldo, era l’ambientazione privilegiata per l’incipit del racconto del grande scrittore, non a caso mancato a Montagnola, in Ticino, nel 1962).

Per questo non tutti sanno che Brinzio, il borgo che racchiude un enorme patrimonio legato alla cultura del territorio e dei suoi frutti prealpini – vedi la castagna – ha nel suo centro storico un piccolo gioiello che ricorda altri tempi che cerca nuove leve

L’Associazione Club Brinziese, “Ur Grüpp”, cerca infatti nuovi conduttori: dopo 150 anni di presenza in paese, «il Grüpp rischia di restare solo e desolato tra le sue mura di via Sasselli 1 a Brinzio», dicono dall’associazione. Gli attuali conduttori lasciano il timone e la più antica associazione di Brinzio rischia di restare chiusa. L’associazione è nata il 12 dicembre 1874 e da quel giorno è sempre stata un luogo di ritrovo strategico per gli abitanti del paese e luogo di sosta per i turisti. Tutt’ora oggi è un punto di ritrovo costante dei giovani e degli anziani del paese.

La presidente, Luigia Piccinelli difatti, ci racconta emozionata che «coloro che oggi sono anziani frequentano l’Associazione insieme ai loro nipoti. Ai tempi erano loro i bambini. È bellissimo vedere questo cambio generazionale tra i tavoli del Grüpp».

Il Grüpp possiede alle sue pendici un’ampia cantina (ecco il collegamento col concetto di crotto) che, attraverso le scalinate si congiunge poi al piano bar, dotato anche di autonomo ingresso, con ampio bancone, tavoli e sedie e un romantico camino. Accanto a questa sala, ne troviamo un’altra con tavoli, sedie e calcetto balilla per partite interminabili e avvincenti tornei. Due verande, utilissime nelle sere d’estate, completano il piano bar.

Al piano superiore troviamo una cucina e circa 40 coperti con possibilità quindi di organizzare cene, pranzi, feste. Si cercano quindi nuovi conduttori per la somministrazione al pubblico di cibi e bevande. Il contratto che si prevede è di affitto di ramo d’azienda con cessione anche delle relative licenze e permessi.