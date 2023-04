Urtato da un treno in corsa a San Giorgio su Legnano, 24enne deceduto

Un uomo è stato urtato da un treno in corsa nella notte appena trascorsa. La tragedia è accaduta verso la mezzanotte (tra lunedì 24 e martedì 25 aprile) nel tratto ferroviario all’altezza di San Giorgio su Legnano.



La vittima è un ragazzo (di origine tunisina) di 24 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovane è stato sbalzato dal treno in corsa mentre stava attraversava i binari all’altezza di via per Legnano. Il 24enne a seguito dell’urto (quasi di striscio) è finito contro un albero sul bordo della massicciare ed è cosi deceduto. Non si sa quale sia stato il momento esatto dell’impatto. In un primo momento nessuno si era reso conto dell’accaduto: il treno, infatti, ha proseguito la sua corsa.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Legnano che hanno messo in sicurezza l’area con la Polizia Ferroviaria di Milano, i carabinieri della Compagnia di Legnano e anche la Croce Bianca di Legnano.