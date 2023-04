Varese in Franciacorta: “Giochiamoci le nostre carte senza fare calcoli”

La striscia di risultati utili del Varese si è allungata con la vittoria sulla Folgore Caratese e ora i biancorossi potrebbero addirittura ambire alla salvezza diretta. Difficile, perché ci saranno degli incastri da mettere insieme e che dipenderanno dai risultati sugli altri campi, e anche perché dalle ultime due partite del campionato dovrebbero arrivare altri 6 punti. All’ultima ci sarà la capolista Lumezzane al “Franco Ossola” – che potrebbe arrivare a Masnago già con il titolo in tasca -, ma prima ci sarà da affrontare una delle trasferta più insidiose della stagione: ad Adro contro il Franciacorta (fischio d’inizio alle ore 15.00 di domenica 30 aprile).

I bresciani sono una formazione molto forte, con ottime individualità e devono difendere il proprio piazzamento in zona playoff. La squadra di mister Marco Sgrò è a 49 punti, due in più di Desenzano e Ponte San Pietro, ma non può migliorare quella che è la quinta posizione attuale perché l’Arconatese, con la vittoria nello scontro diretto di settimana scorsa, ha messo 7 lunghezze di distacco. Squadra esperta e fisicamente ben attrezzata, davanti può contare su un arsenale invidiabile con Ravasi, i due Bertazzoli – Alessandro e Andrea – e Cappelluzzo. A centrocampo mancheranno però l’esperienza dell’ex Pro Patria Mirko Bruccini e la freschezza di Haris Muhic, squalificato.

In casa biancorossa il morale è molto buono, anche se la consapevolezza di non potersi accontentare tiene con i piedi per terra squadra e mister Gianluca Porro, che alla vigilia della gara dice: «Non dobbiamo pensare ai punti da fare in queste ultime due partite, ma alle prestazioni e mi aspetto delle grandissime prove. Dobbiamo migliorare quello che non è andato bene nelle ultime partite, nelle quali però abbiamo dimostrato di stare molto bene e abbiamo avuto la forza di girarle a nostro favore nonostante qualche difficoltà. Mi aspetto quindi che ci sia una crescita. Sappiamo che andremo ad affrontare una delle rose per qualità più forti del girone ma questo non deve influire sul nostro approccio. Hanno giocatori di grande esperienza, ma sappiamo di avere delle armi da portare in campo e buone carte da giocare. Andiamo senza fare calcoli a giocarci la nostra partita».

Riguardo alla formazione, rientrerà dal primo minuto Foschiani sulla fascia destra, in mezzo ci saranno Monticone e Rossi e Parpinel a sinistra, mentre per il resto la squadra non subirà rivoluzioni: Piccoli in regia, Mecca e Malinverno mezzali, Rossini punta con Pastore e Settimo a supporto. Recuperato Truosolo, Ferrario si è unito al gruppo ma non verrà ancora convocato; lavoro a parte per Candido e Battistella, che però vedono più vicino il rientro.

SERIE D GIRONE B – XXXIII GIORNATA

Alcione – Arconatese; Casatese – Villa Valle; Folgore Caratese – Ponte San Pietro; Lumezzane – Caronnese; Seregno – Breno; Sona – Real Calepina; Franciacorta – Varese; Varesina – Desenzano; Virtus CBG – Brusaporto.

CLASSIFICA: Lumezzane 71; Alcione 68; Casatese 57; Arconatese 56; Franciacorta 49; Ponte San Pietro, Desenzano 47; Varesina 46; Brusaporto, Virtus CBG 44; Seregno (-3) 38; Villa Valle 37; Real Calepina, Folgore Caratese 35; Breno 33; Varese 32; Sona 25; Caronnese 15.