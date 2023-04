Varese Triathlon, spedizione in forze all’Ironman 70.3 di Jesolo

Spedizione corposa in Veneto per la Varese Triathlon, che domenica 7 maggio prenderà parte con ben 29 atleti alla terza edizione dell’Ironman 70, manifestazione in programma tra le acque, il lido e le strade di Jesolo con circa 3mila iscritti da tutto il mondo.

La prova prevede una frazione di nuoto di 1,9 chilometri seguita da quella in bicicletta da 90 chilometri e conclusa con un tratto di corsa di 21 chilometri; il percorso pianeggiante delle frazioni a pedali e a piedi è molto interessante per chi vuole puntare al proprio primato personale e anche per questo l’Ironman 70.3 Venice-Jesolo vanta così tanti partecipanti.

La Varese Triathlon come detto sarà presente in forze: «Per la nostra squadra è un grande onore rappresentare la Città Giardino – spiegano i responsabili – Il nome e il logo di Varese Triathlon sono ben visibili sia sui body utilizzati durante la gara sia sulle polo da passeggio indossate prima e dopo l’evento sportivo. La forza della nostra società è quella di coniugare sia l’aspetto agonistico sia quello del divertimento mentre l’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i tipi di atleti ed atlete. A proposito del comparto femminile, a Jesolo schieriamo anche una staffetta interamente “rosa”».

Sotto il profilo dei risultati, il team varesino conta soprattutto su alcuni atleti che hanno già dimostrato di essere molto competitivi come Mattia Luciano, Riccardo Cipolat e Andrea Facetti, che nella recente EcoRun del 16 aprile a Varese si sono classificati rispettivamente terzo, quinto e nono sulla distanza della mezza maratona. La stessa che a Jesolo si percorrerà a piedi.

Ecco quindi l’elenco completo dei varesini al via dell’Ironman 70.3 Venice-Jesolo: Laura Genuardi, Manuela Carrara, Sonia Mugellini, Elena Villani, Giorgia Brusa, Stafania Francone, Stefania Favalessa, William Alvarez, Alessandro Brandazza, Riccardo Cipolat, Davide Mattei, Davide Santinon, Ivan Boscolo, Luigi Guadagnuolo, Mattia Luciano, Fabio Zancan, Antonio Astorino, Fabio Bernasconi, Andrea Calvi, Claudio Quintarelli, Fabio Latanza, Luca Bertoni, Marco Giudice, Loris Guida, Sergio Pauli, Andrea Vergani, Paolo Sacchet, Andrea Facetti e Nicolò Brumana.