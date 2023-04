Varesina in veneto, Caronnese di nuovo in casa

Terzultima di campionato per il Girone B di Serie D con Varesina e Caronnese che approcceranno i rispettivi impegni con animi opposti. Le fenici infatti sperano ancora nei playoff e vanno in cerca dei 3 punti a Sona, mentre la Caronnese già matematicamente retrocessa ospiterà il Ponte San Pietro. Tutti in campo domenica 23 aprile alle ore 15.00.

SONA – VARESINA

A 3 giornata della fine del campionato la Varesina vede il traguardo playoff distante tre punti. Nulla quindi è ancora deciso ma a Sona – unica trasferta veneta della stagione – le fenici non avranno altro risultato che la vittoria per tenere ancora aperta una porta sugli spareggi promozione. Il Sona invece è a un passo dalla retrocessione e con una sconfitta il ritorno in Eccellenza potrebbe essere matematico.

CARONNESE – PONTE SAN PIETRO

La Caronnese da domenica scorsa sa che il proprio futuro sarà in Eccellenza, ma i ragazzi di mister Simone Moretti cercheranno comunque di terminare il campionato con dignità. I rossoblù saranno impegnati ancora a Caronno Pertusella, questa volta contro il Ponte San Pietro, formazione bergamasca che stazione a metà classifica e non ha più molto da chiedere al campionato.