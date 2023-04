Vargas si congeda, Fietta guarda al futuro: “Ho voglia di essere ancora competitivo”

VARGAS 1 «Sono contento di questa stagione, anche se pensavo che si sarebbe potuti arrivare più lontano. Mi dispiace per i ragazzi che non hanno centrato i playoff, saremmo stati una squadra molto dura da affrontare. Questo gruppo ha fatto degli sforzi importanti durante tutta una stagione piena di imprevisti ed è cresciuto tantissimo. Anche quei ragazzi che nelle passate stagioni non avevano avuto tanto spazio hanno dimostrato un valore importante per la Pro Patria del futuro».

VARGAS 2 «Dopo l’esperienza di questa stagione i ragazzi saranno più pronti per provare a vincere il campionato. E’ qualcosa che ho pensato e sentito, e di questo (di non avercelo fatta) mi dispiace. Più gioie o più rimpianti? Direi più gioie, soprattutto nel vedere i ragazzi uniti anche quando ho fatto scelte non semplice, ma sempre a beneficio della squadra, non mio o dello staff. Ho sempre pensato a fare punti sul campo, magari qualcuno ha avuto il muso lungo in qualche momento, sono cose che possono succedere, l’importante però è che non sia mai mancato il rispetto. È stata poi una stagione con momenti sfortunati, come contro il Pordenone o il Novara, dove potevano arrivare punti determinanti per darci la tranquillità della salvezza per centrare l’obiettivo.».

VARGAS 3 «Il mio futuro? Non lo so. Non mi ha chiamato nessuno ma aspetto fiducioso e tranquillo. Questo è stato un anno duro lontano dalla famiglia. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato nel momento di difficoltà. Credo di aver trasmesso ai ragazzi la possibilità di poter competere alla pari anche contro i più forti grazie all’attenzione e agli allenamenti in settimana. Abbiamo fatto punti importanti con le squadre di vertice, i ragazzi la prossima stagione sapranno di essere una squadra forte e ben organizzata. Siamo sempre stati una squadra che ha mostrato tanta voglia di vincere senza speculare sul risultato».

FIETTA 1 «Il bilancio di fine stagione? 50 punti sono tanti, però non sono bastati per i playoff. Dalle sconfitte, se vogliamo chiamare sconfitta la mancata qualificazione, si può sempre imparare. In futuro ci porteremo tutti l’esperienza e la lezione che i dettagli, anche se per poco, possono essere decisivi. Io credo che per quello che abbiamo mostrato a tratti della stagione avremmo meritato l’obiettivo ma anche un solo punto può fare la differenza».

FIETTA 2 «Da dove ripartire? Ci sono stati alcuni momenti in cui la squadra era in difficoltà di uomini ma ha tirato fuori qualcosa in più. Dentro di noi dobbiamo trovare le motivazioni giuste, in questo campionato le partite si vincono, si pareggiano o si perdono per i dettagli. Di prestazioni sbagliate in stagione ce ne sono state sì, ma poche. Altre volte invece ci sono state partite equilibrate in cui per piccole cose non siamo riusciti a portare a casa i tre punti o addirittura il singolo punto».

FIETTA 3 «L’obiettivo primario della società è stato comunque centrato, il rammarico c’è perchè tra le man abbiamo avuto qualcosa che non siamo riusciti a concretizzare. Ad ogni modo io non volevo arrivare al triplice fischio di oggi con qualche rimpianto per il match. Ai ragazzi prima della partita ho detto che noi la nostra parte l’avremmo dovuta fare anche se il nostro destino non dipendeva solo da noi. Gli altri sono stati più bravi e a loro facciamo i complimenti. Il mio futuro? Mi sento ancora con la voglia di essere ancora competitivo. Con calma ci troveremo con il direttore come abbiamo sempre fatto per una chiacchierata. Quel che succederà sarà la soluzione migliore per me e per la Pro Patria».