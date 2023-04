Vittoria per il Varese, Porro: “Soffertissima ma meritata, da squadra consapevole”

VARESE – FOLGORE CARATESE 1-0, IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

GIANLUCA PORRO (Allenatore Varese): Una vittoria soffertissima e fondamentale; penso, senza togliere nulla agli avversari, anche tutto sommata meritata. Il primo tempo non ci ha visto brillanti, ma nella ripresa siamo riusciti a risistemare le cose per avere quel pizzico di fiducia in più. La prima parte mi ha fatto tornare alla gara contro il Desenzano, quando mancava la tranquillità. La squadra arriva da un periodo nel quale ha lavorato tanto, bene e nel modo giusto. È consapevole di quello che sa fare. Come anche detto durante la presentazione, una prestazione può non essere perfetta nel corso di tutta la gara. Il plauso che faccio ai ragazzi è per il coraggio e una forza di disputare un secondo tempo di buon livello, creando, legittimando e rischiando poco anche se gli ultimi minuti non mi lasciano contento. È stato bello anche vedere tanto pubblico, oltre che i bambini

GIULIANO MELOSI (Allenatore Folgore Caratese): Il Varese ha fatto gol, noi no. Abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante una squadra rimaneggiata che però ha fatto quello che avevo chiesto, anche molto bene. Purtroppo se non fai gol non vinci. Varese è sempre Varese: era la prima volta che tornavo da avversario e ha sempre il suo fascino.

MARCO PASTORE (Giocatore Varese): C’è stata una deviazione chiara ma il gol lo sento mio. Aver visto il boato del pubblico sul gol è stato uno dei momenti più belli a livello personale da quando sono a Varese. Dal campo si è percepita la vicinanza dei tifosi. Adesso, con queste ultime partite, c’è un po’ di amarezza pensando che potevamo toglierci qualche soddisfazione in più. Pensiamo a lavorare e guardare avanti. Abbiamo faticato nel primo tempo, forse non ci aspettavamo un piglio così deciso da parte loro, poi è subentrata un po’ di paura ma nell’intervallo abbiamo messo le cose a posto e la ripresa è stata da grande squadra. Dedico a mio padre il gol e a tutta la mia famiglia.