12 maggio, Giornata internazionale dell’infermiere. Humanitas lancia “Nurse on social”

Sai come si misura correttamente la glicemia? In che modo gestire una stomia a domicilio? Conosci cosa fare in caso di crisi d’asma?

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, che ogni anno ricorre il 12 maggio, gli ospedali e centri medici Humanitas danno il via al progetto “Nurse on social”: una piattaforma web e social che raccoglie in brevi video pillole gesti di primo intervento e di cura raccontati da infermiere e infermieri delle strutture Humanitas sus tutto il territorio italiano. Dopo aver portato le loro competenze sul territorio in eventi per la popolazione e corsi per le scuole, gli infermieri diventano protagonisti dello spazio virtuale per mettere le loro conoscenze nelle mani dei cittadini.

Da come fermare la perdita di sangue dal naso a consigli su come affrontare la fobia degli aghi, ad una guida per applicare correttamente la manovra di disostruzione nell’adulto, le pillole video hanno l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sui gesti di cura e primo intervento negli spazi virtuali in cui si trascorre molto tempo, i social, valorizzando al contempo la professione infermieristica, sempre più specializzata.

I protagonisti delle video pillole di Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care sono le infermiere Laura Guzzetti, Cristina Clerici, Emanuela Equizi, Aurora Ferrario, Paola Travaini e l’infermiere Andrea Sartorio, che in “Nurse on social” mostreranno le corrette manovre per il massaggio cardiaco, i consigli per gestire il catetere vescicale a casa, cosa fare in caso di ustione e molto altro, come cosa fare in caso di svenimento durante un prelievo del sangue.

“”Nurse on social” è un progetto che mette al centro le competenze e i valori del personale infermieristico; una professione che si realizza con un percorso formativo universitario e si completa con percorsi di specializzazione. Le competenze di questa figura ora vengono messe a fattor comune, offrendo risposte concrete a situazioni quotidiane che ogni persona può trovarsi ad affrontare, piccole o grandi che siano. L’impegno alla divulgazione e alla formazione è da sempre parte della nostra mission: oltre al corso di Primo Soccorso che da dieci anni vede i nostri infermieri entrare nelle scuole secondarie del territorio, portiamo avanti questi valori anche attraverso il corso di Laurea in Infermieristica di Humanitas University che, oltre a Pieve Emanuele (Milano) e Bergamo, dal 2021 è presente anche a Castellanza”, spiega il dott. Luca Piacenza, responsabile Servizi Assistenziali di Humanitas Mater Domini.

“Se pensiamo al percorso assistenziale, l’infermiere è un punto di riferimento molto importante e una figura centrale, non solo nei luoghi di cura per le fasi acute della malattia come gli ospedali, ma anche sul territorio, proprio come avviene all’interno dei centri medici Humanitas Medical Care di Arese, Busto Arsizio, Lainate e Varese e in cui la nostra équipe di infermieri è presente. Con “Nurse on social”, la vicinanza a questa professione diventa sempre più tangibile, arrivando anche negli spazi virtuali, oltre che fisici”, commenta la dott.ssa Giada Mereghetti, resp. Infermieristico ambulatoriale dell’ospedale e dei centri medici Humanitas Medical Care.