26enne fermato dalla Polizia Locale di Busto Arsizio, doveva essere espulso

Proseguono senza sosta i controlli mirati al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano da parte degli agenti del Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio.

Nella mattinata di ieri, 30 maggio, personale del Comando appartenente al Nucleo Investigativo (N.I.C.Co.), dopo attenti e minuziosi controlli del territorio in particolare nelle zone più sensibili della città, ha rintracciato in un parcheggio un soggetto su cui gravava un decreto di espulsione emanato dal Prefetto di Varese.

L’uomo, un nordafricano di 26 anni senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato accompagnato presso gli uffici del Comando di via Molino per le pratiche di rito, è stato poi scortato presso la Questura di Varese che ha provveduto a consegnare l’uomo al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gorizia per l’espulsione dal territorio dello Stato.