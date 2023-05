“37 Stones” è l’album solista del cantante di Varese Treviedifuga

Si intitola “37 Stones” l’album di Milko, cantante di Varese conosciuto anche con il nome di Treviedifuga. “Un concept album nato durante la pandemia, una fiaba moderna con protagonisti due bimbi – racconta – È un album acustico, ma arrangiato con sonorità varie”. L’album è stato pubblicato su Spotify e sulle altre piattaforme di streaming. Milko è conosciuto anche per la sua esperienza con il gruppo Emptyty, mentre oggi è il cantante del gruppo grunge del Varesotto, i Seattle Garage Service e di un duo acustico neonato, i ThisMess.

L’album è suonato e cantato interamente da lui (chitarre e ukulele) e in una traccia suona anche il figlio Martino, di nove anni. E’ stato arrangiato, mixato e masterizzato al Cellar studio di Caronno Varesino, dalle esperte mani di Pier Caramel. “L’idea era quella di fare un album ispirato a Nebraska di Bruce Springsteen”, spiega.

E continua raccontando l’immagine che l’ha portato a costruire le tracce dell’album: “Mentre passeggia per i boschi del varesotto, un bimbo (The nut boy) trova 37 pietre (37 stones) piuttosto grosse e comincia a saltellarci sopra. Ma non sa che queste pietre, toccate nella giusta sequenza, aprono un portale che, attraverso un wormhole, conduce dall’altra parte dell’universo, in un mondo magico, fatto di alberi parlanti, di risate, di musica, di profumi unici, di cieli verdi e prati azzurri. Questo bimbo, da questo pianeta fantastico, si mette in contatto con la sua sorellina (Girl in the box), che sta costruendo un’astronave con una scatola di cartone. Costruiscono assieme un mondo nuovo (Building worlds), case sull’albero (House on a tree) e alla fine riescono a comunicare con genitori e amici tramite un codice morse fatto dal pulsare delle stelle e dai battiti del cuore (2817)”.