40 anni di impegno a disposizione di tutti: una festa per ricordare e celebrare la Croce Rossa di Gavirate

Il Comitato del Medio Verbano della Croce Rossa Italiana è lieto di annunciare l’evento speciale in occasione del suo 40° anniversario. Una festa emozionante e significativa che riunirà tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie a sostenere e servire la comunità nel corso degli anni.

L’evento si terrà il 9 giugno presso la Casa Gesù Bambino a Cerro di Laveno, in Via sul Monte 5. Sarà una serata indimenticabile in cui i volontari attuali e passati avranno l’opportunità di ritrovarsi, condividere ricordi preziosi e celebrare il grande lavoro che hanno avuto sul territorio.

«Tuttavia, siamo consapevoli che nel corso degli anni potrebbero esserci stati volontari che si sono allontanati e di cui abbiamo perso i contatti. Vorremmo estendere il nostro invito a tutti coloro che hanno contribuito al Comitato del Medio Verbano, anche se non siamo riusciti a rintracciarli direttamente. Se tu sei uno di loro o conosci qualcuno che potrebbe essere interessato a partecipare, ti invitiamo a diffondere la notizia e a contattarci al più presto», spiegano dal Comitato

Per confermare la presenza a questa serata è necessario inviare una mail a medioverbano.sviluppo@lombardia.cri.it entro il 25 maggio. Questo ci consentirà di organizzare al meglio l’evento e garantire una serata memorabile per tutti i partecipanti.

Durante la festa, vi sarà l’opportunità di riflettere sulle sfide affrontate e sugli obiettivi raggiunti nel corso degli ultimi 40 anni. Saranno presenti ospiti speciali e rappresentanti istituzionali per rendere omaggio all’impegno di ogni volontario che ha contribuito a rendere possibile il lavoro del Comitato del Medio Verbano.

Non mancheranno momenti di festa, sorprese e intrattenimento che renderanno l’atmosfera ancora più speciale. Sarà un’occasione unica per riconnettersi con vecchi amici, condividere esperienze e rinnovare quell’affetto e quella passione che ci hanno spinto a dedicarci al servizio degli altri.

Il 40° anniversario del Comitato del Medio Verbano rappresenta un traguardo importante ma è anche un nuovo inizio per continuare a servire la comunità con impegno e dedizione.