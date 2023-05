A 108 all’ora dove il limite è 50, sedicenne denunciato dalla polizia cantonale

La Polizia cantonale comunica che nell’ambito di controlli della velocità effettuati il 21 maggio 2023 sono state riscontrate due gravi infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale.

A Taverne in via San Gottardo verso le 11, è stato rilevato un 16enne motociclista svizzero domiciliato nel Luganese. Il conducente circolava a una velocità di 108 chilometri orari dove il limite è di 50. Il 16enne, che era pure privo della licenza di condurre categoria A necessaria per condurre il motoveicolo su cui circolava, è stato denunciato alla magistratura dei minorenni quale pirata della strada per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre gli è stata ritirata la licenza di allievo conducente.

A Canobbio in via Massagno verso le 15.40, è stato invece intercettato un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione che circolava a una velocità di 98 chilometri orari dove il limite è di 50. Quest’ultimo è stato denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.