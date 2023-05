A Bedero super dominio di Barilani al Memorial Passera

Nella dolce serata di Bedero, grondante di suggestioni primaverili, il bocciodromo spicca come enorme lampione illuminato sulla pendice collinosa adiacente alla forra, colma di animali che nella notte trovano l’habitat naturale per sprigionare le loro esistenze.

E in quella cornice si sviluppano le fasi finali del 6° Memorial comm. Remo ed Elda Passera, dizione un po’ menzognera, poiché la quinta edizione era dedicata al solo Remo, raggiunto da poco anche da lei, dalla sua Elda, nume tutelare e custode attenta delle sue aspirazioni. Così gli organizzatori hanno voluto mantenere il numero crescente affiancando i nomi dei due coniugi ora riuniti.

Scovare i protagonisti della vicenda offre l’imbarazzo della scelta: per dirimere l’alternativa è sufficiente porsi delle domande.

Certo la presenza del favoritissimo Walter Barilani parrebbe precludere qualsiasi altra aspirazione a primeggiare: vogliamo porre a confronto un campione europeo e italiano, vincitore di un numero incalcolabile di manifestazioni di varia risonanza, con altri attori, non comparse per carità, tuttavia in possesso di titoli di portata inferiore ai suoi? Sarebbe come paragonare la divisa di un generale di corpo d’armata pluridecorata con una folla di medaglie, con quella di un ufficiale di complemento.

Ma è possibile ignorare la presenza di una straordinaria Luisella Secco, giocatrice dall’accosto esemplare, ai limiti della perfezione, vincitrice di una Coppa Italia femminile in quel di Trapani nel 2018, che sbaraglia con disinvoltura, il volto sempre serissimo nella concentrazione del gesto – il suo sorriso accattivante apparirà solo dopo, durante la premiazione – i malcapitati maschietti che hanno la sventura d’incrociarla, dimostrando quanto possa essere congeniale lo sport delle bocce al settore femminile?

Soccombe, è vero, in semifinale all’arrembante Walter, ma si difende con grinta, sfuggendo all’immagine della vittima sacrificale.

E vogliamo trascurare la presenza in finale del vessillifero locale, quel Silvano Chiappella che, dopo aver peregrinato fino ai campi di Creva per selezionarsi fra i quattro eletti, riesce a sconfiggere in semifinale, in una contesa aspra e ad alto livello, il Fabio Zosi, responsabile arbitrale della delegazione di Varese per nulla convinto di dover lasciare il passo a chi conosce i terreni di gioco perfettamente e reca un cognome importante come Chiappella?

E’ altrettanto vero che la finale non ha storia, ma l’evento si potrebbe definire scontato, il Silvano ha l’aria di un commensale che dopo alcune portate consumate con compunzione e impegno, assaporando ogni boccone con l’adeguata consapevolezza della bontà del pasto, si ritiene alfine sazio e osserva, quasi con un pizzico di fastidio, l’allettante dessert e lo disdegna.

Tutte motivazioni fondate per scegliere il protagonista? Si direbbe proprio di sì, ma non è esattamente quanto accade entro il bocciodromo. I protagonisti sono loro, Remo ed Elda, che sono onorati da una pletora di Autorità del territorio, dal Sindaco di Brezzo di Bedero Daniele Boldrini, al Sindaco di Luino Enrico Bianchi, a quello di Porto Valtravaglia Ermes Colombaroli, dal presidente dell’ANPI provinciale Ester De Tomasi, dal presidente e vice dell’ANPI di Luino, Emilio Rossi e Giovanni Petrotta, al delegato e consigliere regionale FIB Guido Bianchi, all’ex consigliere regionale FIB Giancarlo Martinoli, e da una serie incredibile di presidenti delle bocciofile varesine, tutti lì per loro.

E senza alcun sconfinamento retorico, i ricordi delle figure riemergono dal mondo delle ombre per assumere nuova vivacità e presenza, si rincorrono, da una voce all’altra, in una competizione emotiva che supera le barriere del tempo per concretizzarsi in una realtà concreta inattesa e percepibile. L’ora è tarda, fuori i rumori si attenuano seguendo la logica notturna che le tenebre custodiscono gelosamente: la magia, però, permane.