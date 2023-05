A Besozzo una domenica a tutto sport al Parco di via Milano

L’amministrazione Comunale di Besozzo intende promuovere lo Sport non solo quale singolo evento ma quale progettualità di diffusione del benessere nella sua accezione più ampia. Il progetto “seminiAMO sport” – commenta il sindaco Gianluca Coghetto – rientra nelle azioni inserite nel nostro programma di mandato. Vogliamo aumentare il benessere tra i besozzesi e provare a coinvolgere tutte le realtà sportive besozzesi con la finalità di diffondere la pratica sportiva, intesa come crescita fisica e psichica ma anche quale strumento di socialità.

Domenica 28 maggio 2023 dalle 09.45 alle 21.00 circa una giornata interamente dedicata allo sport. L’evento viene organizzato al parco di via Milano – interviene l’assessore allo sport Francesca Pianese -per dimostrare che lo sport si può praticare dovunque, non servono grandi e sofisticate strutture, può bastare un campetto, un canestro mobile oltre ad una apertura del parco alla pista ciclabile e a tutte le opportunità sportive che può offrire.

La scelta del parco di Via Milano anche nell’ottica di un imprescindibile binomio sport – natura: ogni associazione, gruppo sportivo avrà una propria “aiuola” che consentirà di presentare la propria attività, di far esibire i propri allievi, di giocare insieme, di provare lezioni aperte, di fare partite, di interagire insieme!

Insieme grandi e piccoli, uomini, donne. Sfide simpatiche tra le promesse juniores del Verbano calcio ed i ragazzi dello progetto Sprar . Sfide a calcio balilla con FPICB – Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ed il suo presidente, Francesco Bonanno ed alcuni atleti paralimpici della Polha Varese. Lo stesso gruppo facebook “sei di Besozzo se” ha accettato la sfida! Lezioni e giochi con Pallacanestro giovanile Besozzo, Polispostiva oratorio Bogno. Pallacanestro, Calcio, triangolare di calcetto e pallavolo. Nel pomeriggio partita ‘Sitting Volley’ con la partecipazione degli atleti paralimpici della Polha Varese. Gruppi di cammino del Comune di Besozzo, associazione Nordic Walking, 7 laghi runner e Gc Il Faro organizzeranno gite sul territorio a piedi ed in mtb. Sarà presente una rappresentanza di THE SAME BOAT , “un grande progetto – interviene Antonella Corazza – che accoglie donne con esperienze simili nella lotta al tumore al seno e altre patologie offrendo loro il canottaggio come attività sportiva di riabilitazione fisica e psicologica !”

Di fianco al fiume Bardello, Di bi rowing, squadra di canottaggio tutta besozzese, porterà dei vogatori per prove libere e gli Arcieri Stadium si esibiranno nonché daranno la possibilità di tiri aperti a chi vorrà cimentarsi nel tiro con l’arco. Saranno disponibili Coach per prove calistenics, lezioni e consulenze da parte di personal trainer Samuel D’Urso e Manuel Sassone; vi aspettano nel pomeriggio Total fighiting con una esibizione di arti marziali, Ganesha’s belly con il saluto al sole di yoga.

Danza 360, Fuego latino, Stadium fit vi cattureranno con le loro esibizioni e prove di danza. “Parlare di mero evento di presentazione attività sarebbe riduttivo – commenta l’assessore allo sport Francesca Pianese – rappresenta un giornata da vivere insieme, da cogliere in ogni spunto sportivo la passione e l’entusiasmo”. Si ringraziano tutti coloro che si sono resi parte attiva nella realizzazione di un progetto inclusivo di comunità.

Nel corso della giornata, indicativamente verso fine mattinata e verso fine pomeriggio, sarà l’occasione per presentare e dialogare con le realtà sportive del territorio besozzese e per ringraziare simbolicamente con un fiore o una piantina di aromi anche le iniziative sportive che nel corso dell’anno hanno caratterizzato lo sport a Besozzo.

Verranno esposti i disegni degli alunni delle Scuole Elementari sul tema dello sport, oltre a proporre Laboratori per Bambini: Offerti da Cartoleria Lapis ‘ Disegna il tuo sport’ e Apicoltura Bertelli ‘Il gioco delle api’ dalle 10 alle 11.30. Sarà presente un punto ristoro gestito dal Bar La Portaccia con allettanti proposte di menù “sportivi” . Non mancherà il carretto dei gelati con Aries Pasticceria. Con un’attenzione alla natura si invita a portare il proprio bicchiere o borraccia.

Si ringrazia per la collaborazione tecnica Enrico Schiavi e per la disponibilità degli omaggi floreali le serre e i fioristi che nel corso della giornata verranno menzionati, oltre alla preziosa presenza dell’Ordine di Malta – Corpo Italiano di Soccorso – Gruppo di Varese. Il terreno è pronto per la semina…speriamo nel sole domenica per far crescere i semi “sportivi”.