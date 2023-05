A Biandronno dialogo tra i grandi del passato con l’intelligenza artificiale

Il Circolo culturale “de Biandronn”, con il patrocinio del Comune di Biandronno, organizza un incontro sul tema dell’intelligenza artificiale.

L’appuntamento è per domenica 14 maggio alle ore 16.00, alla sala scuderie Villa Borghi. Tema dell’incontro: dialogo tra i grandi del passato con l’intelligenza artificiale, a cura di Sandro Parisi.

“Nel 1997, un evento storico si verificò nel mondo degli scacchi: il campione russo Garry Kasparov venne sconfitto dal supercomputer di IBM, Deep Blue. La notizia fece il giro del mondo, suscitando meraviglia e stupore, poiché fino ad allora non si pensava che una macchina potesse battere un campione di scacchi. Da allora, sono passati più di 25 anni e l’intelligenza artificiale ha fatto enormi passi avanti. In passato, l’intelligenza artificiale era vista come un elemento di innovazione, spesso legata al mondo del cinema o della narrativa. Ma oggi, l’intelligenza artificiale è diventata concreta e tangibile. Gli esperti di intelligenza artificiale sono concordi sul fatto che l’uomo non ha alcuna possibilità di vincere un confronto con una macchina su temi specialistici, in quanto l’intelligenza artificiale è in grado di elaborare informazioni e dati in modo molto più veloce e preciso dell’uomo.

L’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo in un modo che anche coloro che l’hanno studiata per anni non si sarebbero aspettati così rapido. Le nuove intelligenze artificiali basate sul “Deep Learning” stanno dimostrando una capacità di dialogo articolata e una conoscenza profonda su temi di ogni genere. Tuttavia, queste tecnologie suscitano anche paura e preoccupazione, soprattutto tra gli addetti ai lavori, poiché possono essere potenzialmente rischiose se non utilizzate correttamente.

Per comprendere come queste tecnologie funzionano, abbiamo provato a simulare dei dialoghi tra personaggi storici, facendoli confrontare in modo da capire la forza dei sistemi di intelligenza artificiale, ma anche i loro limiti e rischi. Durante l’incontro, gli esperti spiegheranno come queste tecnologie sono realizzate e quali sono le sfide che si pongono chi le progetta, le testa e le utilizza. Lo scopo finale è comprendere la rivoluzione tecnologica in atto e come affrontarla, poiché l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più presente nella nostra vita quotidiana” .

Il contenuto dell’incontro – spiegano gli organizzatori- è stato sviluppato da un sistema di intelligenza artificiale.