A Biandronno e Bardello con Malgesso e Bregano carabinieri in cattedra per spiegare come evitare le truffe

Truffe agli anziani come riconoscerle per evitarle. Il Luogotenente dei Carabinieri Giacomo Indelicato ha tenuto una lezione alla popolazione di Biandronno e di Bardello con Malgesso e Bregano.

Alla presenza dei due Sindaci Massimo Porotti e Giuseppe Iocca e del Prefetto Salvatore Pasquariello, nella sala consiliare di Biandronno giovedì 25 maggio, il luogotenente ha elencato i metodi più utilizzati : dalla truffa del sedicente avvocato con il millantato arresto d’un congiunto, al finto tecnico comunale che verifica le perdite idriche, dalla truffa del fornitore di energia elettrica al finto bisognoso fino alla recentissima raccolta fondi per la Romagna devastata dal maltempo.

La fantasia che si sta riscontrando tra chi froda gli anziani è senza limite. È un fenomeno dilagante che fa leva proprio sulla buona fede di chi ascolta, soprattutto tra la popolazione anziana che, quindi, viene invitata a non aprire la porta e a non consegnare denaro o preziosi a sconosciuti per qualsiasi motivo addotto.

Molti i sistemi dolosi anche digitali, più sofisticati ma altrettanto fraudolenti e pericolosi per tutte le fasce di età.

Esiste un vademecum stilato dalle forze dell’ordine con Questura e Prefettura che viene pubblicizzato a gli incontro.