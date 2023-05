A Biumo la mostra per il quarantennale di Famiglie per l’Accoglienza

Sarà inaugurata domenica 21 maggio alle 10,30 presso l’oratorio di Biumo

inferiore in Piazza XXVI maggio a Varese la mostra “Non come ma quello. La sorpresa della gratuità”, allestita da Famiglie per l’Accoglienza, associazione che opera anche a Varese per sostenere l’esperienza

dell’accoglienza familiare nelle diverse forme dell’adozione, dell’affido e dell’ospitalità di minori e adulti.

La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta sino al 28 maggio, è stata organizzata nell’ambito delle manifestazioni legate al 40ennale dell’Associazione ed è itinerante: dopo essere stata allestita al Meeting

per l’amicizia dei popoli di Rimini lo scorso agosto ha iniziato il suo viaggio che la sta portando in alcune delle città italiane nelle quali l’esperienza dell’accoglienza è più radicata.

Il titolo della Mostra si rifà ad una frase di don Luigi Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione, movimento al cui interno è fiorita l’esperienza di Famiglie per l’Accoglienza che, nel corso dei decenni, ha permesso di accogliere, adottare, ospitare in varie forme migliaia di bambini, adulti e anziani non solo in Italia ma in diversi Paesi del mondo.

Il sacerdote brianzolo, in un incontro con alcuni responsabili del Movimento di CL avvenuto 30 anni fa, sottolineava che la possibilità di vivere un’esperienza di fede che permette di accogliere si fonda non sulla ripetizione delle modalità (il come) da cui l’esperienza di fede è nata ma del contenuto (quello) che vive colui che decide di accogliere.

La mostra si articola in una esposizione di pannelli e video che, più che soffermarsi sulla storia dell’Associazione, raccontano la vita, gli incontri, le emozioni e le esperienze di accoglienza. E’ arricchita da alcune riproduzioni di opere d’arte che importanti artisti italiani hanno dedicato a Famiglie per

l’Accoglienza dopo aver incontrato e conosciuto l’Associazione.

Nel corso della settimana di apertura della Mostra è previsto un concerto del pianista brasiliano Marcelo Cesena che, colpito dall’esperienza vissuta a contatto con alcune famiglie che vivono l’affido familiare e l’adozione, ha composto musiche che esprimono il contraccolpo provato dall’artista, sorpreso da forme di amore e gratuità che vanno al di là delle difficoltà che le famiglie affidatarie e adottive spesso incontrano.

Il concerto si terrà mercoledì 24 maggio alle 21 presso il Salone Estense del Comune di Varese con ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Gli orari di apertura della mostra sono i seguenti:

domenica 21 maggio: 10,30 – 19,30;

da lunedì 22 a venerdì 26: 17,30 – 19,30;

sabato 27: 10,30 – 19,30

domenica 28: 10,30-13.30

Per informazioni e visite guidate (possibili anche in orari diversi da quelli indicati): segreteria.varese@famiglieperaccoglienza.it – telefono: 3335404394