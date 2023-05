A caccia di rifiuti sulle strade: al “super pensionato“ Ermanno Massironi il premio “Cuviese dell’anno”

Non è difficile incontrarlo e riconoscerlo: pettorina, sacco dell’immondizia ma soprattutto i suoi capelli ricci color argento e spesso un sorriso a chi lo saluta: Ermanno Massironi è per la sua dedizione alla collettività il “Cuviese dell’anno 2023”.

Il riconoscimento gli é stato consegnato domenica 30 aprile durante la gita-pranzo che la Pro Loco offre a tutti i numerosi volontari che in ogni ordine e grado contribuiscono a rendere efficiente l’ottimo servizio nelle manifestazioni organizzate.

Dopo alcuni anni in cui era stato sospeso per la pandemia, il momento è stato riproposto dallo staff diretto da Giovanna Mutterle, presidente da oltre vent’anni: meta la città lacustre di Como con il suo centro storico e la Cattedrale. Una improvvisata ha accolto la comitiva nella visita al Duomo: Mons. Francesco Saccomani, originario di Cuvio, precisamente dalla frazione Comacchio e ora segretario canonico del capitolo della Cattedrale, attendeva il gruppo per condurlo nella visita alle bellezze della basilica. Dopo iltour lariano, il lauto simposio da consumare in un ristorante della Brianza. Durante il pranzo, la premiazione di Ermanno Masseroni: il sindaco Enzo Benedusi e la presidente della Pro Loco hanno consegnato una targa con la seguente motivazione:

A ERMANNO MASSERONI, Fondatore di “Amo Madre Terra”, ha Cuvio nel cuore, è da sempre impegnato, instancabilmente, nel ripulirla da degrado e sporcizia ed è esempio e stimolo verso i giovanissimi al rispetto dell’ambiente.

In Valcuvia, dalla primavera del 2022, opera l’associazione Amo Madre Terra, organizzazione di volontariato nata con lo scopo di promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente. Il logo dell’organizzazione, un cuore che racchiude un globo terrestre, dice tutto sugli obiettivi che il gruppo si è prefissato.

Con indosso un giubbotto rifrangente giallo-arancio, sovente possiamo incontrare questi “paladini del verde” sul limitare dei boschi: dalla Valganna al Lago di Varese, da Luino a Laveno, in Valtravaglia e in Valcuvia, armati di guanti e speciali pinze con carrelli debitamente attrezzati per il trasporto di rifiuti, intenti nelle loro battaglie quotidiane per sanare il nostro territorio con grande passione e abnegazione.

Pioniere di questo nuovo tipo di volontariato è stato appunto Ermanno Masseroni fondatore di questa associazione e ora anche il suo presidente. Pensionato di 71 anni, nativo di Cremona e da una decina d’anni residente a Cuvio, con altri amici è riuscito a stimolare la cultura ecologica riuscendo a portare numerosi proseliti al suo seguito che ora lo aiutano in questa grande opera.

«Un riconoscimento di grande valore», spiegano gli organizzatori dell’iniziativa «per lo straordinario impegno di Ermanno e il suo gruppo, che assume ancora maggior importanza per il forte messaggio lanciato a tutti»

«L’inquinamento causato dall’ignoranza e dalla noncuranza è uno dei mali che più attanagliano l’umanità in questi anni. Il degrado a cui sono sottoposti i nostri boschi e le aree extraurbane dei nostri paesi sono visibili a tutti: materassi, elettrodomestici, lattine, cartacce e altre infinite varietà di oggetti vengono abbandonati sul ciglio della strada, creando, oltre a uno vergognoso spettacolo, una grave contaminazione tossica del suolo e di tutto l’ambiente circostante»

Anche la Pro Loco di Cuvio si contraddistingue per la particolare attenzione verso le problematiche

ambientaliste, come testimonia la scrupolosa e costante attività di raccolta differenziata che si può benapprezzare durante le varie manifestazioni estive; inoltre Pro Loco e amministrazione comunale, da qualche lustro, sono particolarmente attente a gratificare i cittadini cuviesi che con particolare impegno o iniziative contribuiscono al progresso sociale e culturale della comunità.