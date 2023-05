A Cairate camionisti da tutta Europa per l’assemblea generale dell’Uicr

Dal 4 al 7 maggio Cairate e l’intera provincia di Varese saranno al centro del mondo legato al trasporto pesante su gomma. Dopo 10 anni, infatti, torna in Italia per opera dell’associazione Noi Camionisti, l’assemblea generale dell’Uicr (International union of professional drivers) contenitore intercontinentale che raggruppa le associazioni dei camionisti di 32 Paesi del mondo, per un totale di circa 1.600.000 iscritti.

Scopo principale dell’Uicr è quello di coordinare e rappresentare gli autisti professionisti, promuovendo e diffondendo la cultura della sicurezza stradale e della formazione professionale. Oltre agli scopi istituzionali l’associazione organizza ogni due anni i Campionati mondiali di guida sicura per autisti professionisti, la cui ultima edizione si è tenuta in Croazia nel settembre dell’anno scorso.

L’assemblea, che sarà anche l’occasione per festeggiare i 35 anni dell’associazione territoriale Noi camionisti, sarà un importante momento di confronto tra professionisti provenienti da Paesi europei sulle prospettive comuni per il settore del trasporto su gomma che ancora oggi garantisce l’approvvigionamento dei beni di prima necessità, la movimentazione delle merci e delle materie prime indispensabili per il funzionamento del sistema industriale.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Cairate Anna Pugliese con gli assessori. Alla cena di giovedì 4 maggio sono attesi l’onorevole Stefano Candiani, il consigliere regionale Emanuele Monti e la presidente dell’Associazione trasportatori Emanuela Bertoni per incontrare le rappresentanze estere e gli imprenditori del territorio, per un prolifico e costruttivo dialogo sull’intero settore. È stata invitata anche l’assessore regionale Claudia Terzi.

Parteciperanno le delegazioni di Belgio, Olanda, Austria, Finlandia, Svizzera, Polonia, Irlanda, Croazia e Slovenia che insieme alla controparte italiana affronteranno tematiche comuni tra cui le attività congiunte dell’associazione, lo stato delle strutture ricettive per camionisti del nostro continente, le condizioni e la qualità di vita degli autotrasportatori e le metodologie più adeguate per favorire la sicurezza stradale con le conseguenti modifiche alle attuali normative che regolano il settore del trasporto.

«Sono orgoglioso di aver riportato in Italia, a distanza di 10 anni, questo evento internazionale di notevole interesse soprattutto per il nostro Paese, dove la maggior parte delle merci viaggiano ancora su gomma – spiega il presidente dell’associazione Noi camionisti Vincenzo Iuzzolino – L’obiettivo è di favorire l’incontro e lo scambio di proposte tra professionisti ed autorità, di far conoscere anche al grande pubblico il nostro impegno costante per garantire la consegna dei prodotti indispensabili per la quotidianità, di coinvolgere le numerose associazioni di autotrasporto nazionali. Ringrazio tutti i partecipanti che porteranno il nostro messaggio di amicizia nei loro Paesi e le autorità che parteciperanno. Come camionisti siamo uniti dall’etica del sacrificio per assicurare la crescita economica e la tenuta sociale che il nostro settore porta avanti tra tante difficoltà ma sempre con la consapevolezza di contribuire al bene comune».