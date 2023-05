A Cardano al Campo delle cartoline speciali per la Festa della Mamma

I bambini della quarta A della Scuola Primaria “A. Negri” di Cardano al Campo sono stati coinvolti nella mattinata di giovedì 11 maggio in una iniziativa speciale nell’Ufficio Postale del paese.

L’attività ha avuto l’obiettivo di far riscoprire ai bimbi il piacere della scrittura, attraverso il viaggio di una lettera e di trasmettere emozioni con una dedica con le cartoline create per la Festa della Mamma.

I bimbi sono stati invitati presso l’ufficio postale di Cardano al Campo, dove hanno potuto scrivere ed imbucare le cartoline per la Festa della Mamma.

Proprio a partire dall’8 maggio, infatti, e fino al prossimo 15 maggio, per questa giornata speciale, Poste Italiane ha creato una cartolina filatelica dedicata a questa festa, sulla quali i bambini hanno scritto le dediche e gli auguri speciali per le loro mamme, che saranno recapitati nei prossimi giorni.

«Abbiamo lavorato con entusiasmo a questa attività di conoscenza del territorio. Ritengo davvero importante che i bambini possano avere l’opportunità, sin da piccoli, di sapersi muovere nell’ambiente in cui vivono e di comprendere il lavoro di tante persone che, ogni giorno, si mettono al servizio dei cittadini – racconta l’insegnante Margherita Lionetti -. Con l’aiuto di Poste Italiane i nostri alunni hanno potuto toccare con mano tutto il lavoro che sta dietro all’invio di una lettera, alla consegna di un pacco o ancora ad una cartolina o ad un francobollo. Ringrazio pertanto Poste Italiane e l’Ufficio di Cardano al Campo per l’opportunità che ci ha offerto».

«E’ stato molto bello poter raccontare ciò che quotidianamente noi di Poste Italiane facciamo sul territorio, dalla consegna della Posta, alla filatelia agli altri servizi per i cittadini e leggere tanta curiosità ed interesse negli occhi dei ragazzi è stato davvero soddisfacente» ha aggiunto Michele Trotta, Direttore dell’Ufficio Postale.

«Accogliere questi bambini è stata un’esperienza molto gratificante – conclude Cristina Giovannelli, Direttrice di Filiale di Busto Arsizio – vedere il loro coinvolgimento mentre veniva presentato il lavoro quotidiano che sta dietro ad un Ufficio Postale e la loro gioia quando abbiamo omaggiato la maestra e i ragazzi di un libro sull’Universo della Filatelia, è stato davvero un bel momento».

Attraverso iniziative come questa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini, in particolar modo nei momenti di condivisione e gioia comunitaria come la Festa della Mamma.