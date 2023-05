A Carnago conclusi i campionati con il settore femminile

A Carnago, la sera di giovedì 11 maggio, si sono svolti gli atti conclusivi dei campionati provinciali varesini per le categorie A e B individuale femminile e per le coppie categoria A maschile. Serata di tregenda, temperature polari nell’impianto all’aperto con copertura superiore, ma spalancato alle folate di vento gelido che assalivano la struttura perfidamente da ogni lato.

Sembrava di far parte della spedizione polare di Robert Edwin Peary che, di là dell’effettivo raggiungimento del Polo Nord il 6 aprile del 1909, era sicuramente bardato in modo simile ai malcapitati sia in campo, sia fra gli sparuti spettatori disseminati alle balaustre che assistevano alla manifestazione. Mancavano cani da slitta, foche e orsi bianchi, non nevicava, ma pioveva con puntiglio e le giocatrici, coraggiosissime in tenuta da gara, ripiegavano poi, come la Barbara Guzzetti, su una più prudente giacca della tuta per proteggersi dai rigori di una serata davvero poco primaverile. Per la categoria A, solo tre giocatrici di grande nome a contendersi l’ambito titolo col sistema a terzine: Guzzetti, Secco e Vlad.

Il clima non ha sicuramente influenzato le attrici che si sono esibite in giocate davvero pregevoli sia in accosto, sia in bocciata, selezionando per la vittoria finale Secco e Vlad, vincitrici entrambe con Guzzetti, seppure dopo partite combattute fino all’ultima boccia. Alfine prevaleva Secco, fresca reduce della lusinghiera terza piazza nella regionale di Bedero della scorsa settimana, sconfitta solo da un super Barilani. Con più partecipanti la categoria B – sei – che selezionava per la finale la renese Sara Politi, anche lei con alle spalle una vittoria in coppia con Guerrieri nella gara di Monvalle, e la bederese Maria Grazia Distefano.

Confronto che poteva avere qualche incertezza di risultato, considerato come le due si erano sbarazzate con una certa disinvoltura delle avversarie in semifinale. Ma quando il diavolo ci mette la coda – nulla a che vedere con le sei favole di Maria Teresa Angelini ed Eleonora Papp – anche le migliori intenzioni possono naufragare miseramente. Dopo la prima mano disputata con belle giocate dalle due contendenti, entra in scena lui, il diavolo citato, sotto forma di una suoneria di un telefono portatile, ingabbiato dentro le tasche di una giacca a vento: sembra solo un disturbo, ma non è così, perché la giacca a vento ha una proprietaria, la proprietaria è la Distefano che schizza verso di essa, litiga con la malfida tasca fino a che riesce a estrarre il malefico oggetto per rispondere.

Non è chiaro il contenuto della conversazione, il telefono rimane nelle mani della giocatrice, compaiono dei ragazzi che si producono in effusioni verso la medesima, il gioco continua a rimanere interrotto con il direttore di gara Antonio Parison che si secca e diffida la Maria Grazia ormai in stato confusionale, la quale prima concede quattro comodi punti alla Sara, poi arraffa le bocce e si ritira, continuando a litigare con il telefonino e la giacca a vento. Nel frattempo si era disputata la finale per l’assegnazione del titolo di coppia categoria A, che vedeva a confronto due compagini della Carnaghese la quali, imbacuccate come e più delle fanciulle, davano spettacolo fino a laureare Ambienti/Manera che si erano già aggiudicati il successo in terna con l’aggiunta di Oldrini. La spedizione polare di Peary terminava a notte fonda, il delegato di Varese Guido Bianchi procedeva alle premiazioni e fuori il cielo beffardo aveva finalmente cessato di scaricare pioggia.

PILLOLE DI BOCCE

13 maggio – Campionato Italiano Serie A – 13a giornata Kennedy (NA) – Caccialanza (MI) non pervenuto Flaminio (RM) – Possaccio (VCO) non pervenuto Boville (RM) – TME88 (LO) non pervenuto Classifica 12a giornata Vigasio (VR) 28 – Giorgione3Villese (TV) 24 – Possaccio (VCO) 23 – Caccialanza (MI) 17 – TME88 (LO) 16 -Kennedy (NA), Flaminio (RM) 15 -Boville (RM) 13 –Mosciano (TE) 12 -CoferMetal (AN) 6.

6 maggio – Campionato di Promozione – 7a giornata 2a categoria – girone 4 Bottinelli Vergiatese – Malnatese non pervenuto Monvallese – Ternatese non pervenuto Bederese – Basso Verbano 3-5 Classifica – Malnatese* 16 – Ternatese* 15 – Monvallese* 13 – Basso Verbano 6 – Bederese, Bottinelli Vergiatese* 3. *una partita in meno 1° categoria – girone 1 – 3a giornata F.lli d’Italia – Minopriese 4-4 Fulgor – Capergnanica 5-3 Classifica – F.lli d’Italia, Minopriese 5 – Fulgor 4 – Capergnanica 1

3 maggio – Carnago – campionato provinciale terna categoria

A 1) Ambienti/Manera/Oldrini – Carnago

11 maggio – Carnago – campionato provinciale coppia categoria

A 1) Ambienti/Manera – Carnago

11 maggio – Carnago – campionato provinciale femminile individuale categoria

A 1) Secco Luisella – Carnago

11 maggio – Carnago – campionato provinciale femminile individuale categoria

B 1) Politi Sara – Renese