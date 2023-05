Quando l’amore dura una vita, a Castellanza si festeggiano i matrimoni più longevi

Sabato 27 maggio, il Sindaco Mirella Cerini, con la presenza del Vice Sindaco Cristina Borroni, ha ricevuto in veste ufficiale, le numerose coppie che nel 2023 hanno raggiunto l’importante traguardo delle nozze d’oro, di smeraldo, di diamante e di pietra (rispettivamente i 50- 55-60 e 65 anni di matrimonio).

“E’ sempre un momento di grande gioia e commozione ritrovarsi insieme a celebrare gli anniversari di matrimonio” – commenta il Sindaco Mirella Cerini – “Da alcuni anni abbiamo istituito il festeggiamento anche dei 55 e dei 65 anni di matrimonio, proprio grazie alla richiesta degli stessi cittadini di festeggiare le “tappe intermedie” e da allora l’entusiasmo e l’adesione delle nostre coppie di lungo corso è sempre crescente”.

Più di sessanta coppie si sono ritrovate insieme ai loro familiari, in un clima di allegria e cordialità nel cortile di Palazzo Brambilla per la cerimonia ufficiale. Il Primo Cittadino, come da tradizione, ha consegnato singolarmente la pergamena con indicati i loro nomi e gli anni di vita insieme già trascorsi, accompagnati dai piu’ sinceri auguri dell’Amministrazione Comunale per ancora tanta armonia e felicità a venire e per le foto di rito. “Le vostre sono storie ci ricordano il valore dell’unione e della condivisione – ha concluso il Sindaco Cerini” -. Attraversando insieme i momenti di gioia ma anche di dolore e vivendo sempre insieme i piccoli e i grandi eventi della vita, siete una testimonianza della continuità e del senso di comunità”. Gran finale per la foto di gruppo tra sorrisi e allegria, un pizzico di orgoglio e tanta commozione, ancora tanti auguri a tutte le coppie castellanzesi, che sono riuscite a raggiungere in questi anni traguardi tanto importanti .