A Castiglione Olona rinverdiscono i fasti dei tornei medievali

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, ritorna il Torneo del Leone d’Argento. Sabato 1 e domenica 2 luglio, a Castiglione Olona, l’A.S.D. Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio” allestirà un accampamento medievale all’interno del parco Monteruzzo dove si terranno una serie di duelli in armatura per omaggiare la figura di Sua Eccellenza, il Cardinal Branda Castiglioni, fondatore dell’omonima città.

Questo evento, oltre a rievocare i fasti dei grandi tornei in voga nel tardo Medioevo, intende riprodurre fedelmente le modalità e le tecniche delle contese in armatura proprie dei trattati di combattimento del XV secolo.

Ancora una volta lo sport si fa storia e porta in campo grandi atleti provenienti da tutta Italia che gareggeranno fra loro senza esclusione di colpi.

Il torneo verrà disputato secondo le tecniche dell’Hema in Armis e sarà così diviso: per la categoria “pesanti” gareggeranno gli uomini d’arme, cavalieri completamente corazzati da capo a piedi che si affronteranno nell’uso dell’azza, della spada a due mani e della lancia da piede. Per la categoria “leggeri” invece, combatteranno i lanciotti, fanti armati di giavellotto, scudo e spada corta. Il tutto senza esclusione di colpi.

Gli uomini d’arme che, per forza e valore, sapranno distinguersi dagli altri contendenti si aggiudicheranno due prestigiosi trofei realizzati interamente a mano dai migliori armaioli italiani Roberto Saporiti e Giovanni Sartori.

L’ingresso è gratuito e all’interno del parco si potranno gustare cibi e bevande dai chioschi all’ombra del castello.

Scaletta:

SABATO 1 LUGLIO:

• Ore 11:00 – Apertura evento;

• Ore 12:30 – Vita da campo;

• Ore 14:00 – Corazzamento;

• Ore 16:00 – Torneo;

• Ore 18:00 – Premiazione;

• Ore 20:00 – Banchetto;

•

DOMENICA 2 LUGLIO:

• Ore 11:00 – Apertura evento;

• Ore 12:30 – Vita da campo;

• Ore 14:00 – Corazzamento;

• Ore 16:00 – Torneo;

• Ore 18:00 – Premiazione;