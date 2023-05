A Cuvio i locali della Croce Rossa di Gavirate ospitano 18 migranti

I primi arrivi risalgono alla scorsa domenica, con una tranche iniziale di giovani e giovanissimi arrivati da Paesi asiatici con le ultime ondate migratorie: a Cuvio trovano riparo in 18 nei locali della Croce rossa italiana – Comitato locale del medio Verbano (Gavirate) che già in passato aveva ospitato, in epoca pre covid, altri arrivi di richiedenti asilo.

I migranti sono in carico dunque alla Cri, ma il territorio si è messo a disposizione per l’accoglienza. Si tratta, per lo più, di cittadini del Bangladesh arrivati nel nostro paese via mare. La Protezione civile di Gavirate si occupa della cena: «Abbiamo risposto alla richiesta di collaborazione – ha spiegato il vice sindaco Massimo Parola – ogni sera recuperiamo i pasti preparati dalla cooperativa che si occupa della ristorazione alla Fondazione Bernacchi e li portiamo a Cuvio. Per tutto il prossimo mese gestiremo il pasto serale di queste persone».

La Proloco di Cuvio si è prodigata per le stoviglie e alcune dotazioni di base, come conferma il sindaco Enzo Benedusi: sono ragazzi dai 20 ai 30 anni, senza famiglia. «È presto per capire se poter attivare progetti di natura sociale», spiega Benedusi. «Dipenderà molto dal periodo in cui si fermeranno. Se dovessero fermarsi per molto tempo sarà possibile attivare percorsi di integrazione».

La struttura dove alloggiano i rifugiati, che è sempre presidiata da personale della Croce Rossa con turni, si trova in pieno centro storico, di fronte all’attuale Circolo del paese.