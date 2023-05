A Daverio va in scena la 14° Festa Africana

La festa dell’associazione “Insieme per la Tanzania” celebra il suo quattordicesimo anno e sarà piena di occasioni per festeggiare e stare insieme. Visto il grande successo del torneo di calcio dello scorso anno, quest’anno si parte già dalla settimana precedente la festa.

Segnatevi dunque le date del 9, 10 e 12 maggio, nelle quali si sfideranno cinque squadre in totale, suddivise in due gironi. La squadra vincitrice verrà proclamata dopo la finale di venerdì 12 maggio, a cui seguirà una coinvolgente serata di musica con due gruppi rock e un dj set. Tutte le serate del torneo saranno occasione di condivisione, divertimento e generosità, grazie allo stand gastronomico (e di birra) aperto dalle ore 20.

Sabato 13 maggio ci sarà invece la consueta cena di beneficienza e l’estrazione dei premi della lotteria. A dare inizio alla Festa, sarà l’ormai rinomato aperitivo a buffet, a partire dalle ore 19.30. La quota di partecipazione alla Festa (20 euro) di sabato sera comprende l’aperitivo a buffet, la cena servita al tavolo (incluse le bevande, il dolce ed il caffè).

«Abbiamo certamente tanta voglia di festeggiare con soddisfazione questi 14 anni insieme, ma ancor più di aprire i cuori alla strada ancora da percorrere perché il nostro aiuto da qui si trasformi al più presto in una facile accessibilità ai beni di prima necessità, alle cure mediche e all’istruzione in terra africana – spiegano gli organizzatori -. Aspetti della vita ormai scontati per noi, ma decisamente precari in una realtà come quella tanzaniana in cui operiamo. Ancora una volta ciò che non cambia, dunque, è la finalità della Festa (e dell’Associazione): garantire ai bambini e ai ragazzi africani una vita dignitosa nella comunità in cui vivono, fornendo loro gli strumenti per il percorso di cambiamento, verso la vita adulta ma soprattutto verso lo sviluppo della loro terra, attraverso la battaglia alla povertà e la difesa dei diritti umani».

Per maggiori informazioni riguardo l’operato dell’Associazione Insieme per la Tanzania visitate il sito www.insiemeperlatanzania.it e partecipate alla Festa.

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione ai seguenti numeri: 3358428186 (Lucia), 3472560729 (Bruno), 3495874328 (Luca).