A Fagnano Olona inaugurata la mostra dell’artista Marino Mossi

Al Castello Visconteo di Fagnano Olona, nella Sala del Camino, dal 29 aprile al 1 maggio e dal 6 al 7 maggio saranno esposti i quadri dell’artista Marino Mossi. All’inaugurazione svoltasi sabato 29 aprile, erano presenti la moglie Carla, la figlia Daniela, il genero e numerosi amici e parenti dell’artista.

Presenti all’evento anche la Presidente della Pro Loco di Fagnano Olona Patrizia Canavesi, l’Assessore Giuseppe Palomba, l’ex sindaco Federico Simonelli che anni fa ha presentato nella stessa location la mostra pittorica dell’artista e Antonio Vaccaro, che ha raccontato al pubblico presente il legame che aveva con l’amico e artista Marino Mossi.

«Essere oggi qui per presentare al pubblico questa mostra è per me un grande piacere e nel contempo una viva commozione, non solo per il grande affetto che mi legava a Marino ed oggi alla sua memoria, ma anche per la grande responsabilità di illustrare la mostra stessa. – spiega Antonio Vaccaro, amico dell’artista e Presidente del circolo culturale Alba – Conoscevo molto bene il pittore Marino Mossi, che ho visto nascere e crescere come artista».

Dalle opere traspare l’amore che Mossi aveva per la pittura e la ricerca della cura dei dettagli. Nelle sue opere niente è lasciato al caso e tutte sono in grado di suscitare emozioni nell’osservatore. «Non è l’oggetto in sé che voglio tradurre sulla tela, ma l’idea che di esso è maturata nel mio animo e, non sempre il pennello sorretto dalla mia mano la traduce subito così, com’io l’ho fissato, – dice Vaccaro, riportando le parole che una volta il pittore gli disse per spiegargli il suo modo di dipingere – perciò, continuamente ritocco la tela, fino a quando il tutto mi soddisfa».

Non solo quadri, nella Sala del Camino sarà possibile ammirare anche delle stoffe variopinte che danno un tocco di vivacità. L’artista infatti ha lavorato nel campo della tessitura come tecnico ed è riuscito a trasmettere queste sue conoscenze apprese sul campo lavorativo anche nelle sue opere e nei colori e nelle sfumature che realizzava sulle stoffe.