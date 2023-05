A Fieramilano Rho inaugurata Lamiera 2023 con il 15% in più di espositori

È stata inaugurata a Fieramilano Rho la ventiduesima edizione di Lamiera, il salone internazionale delle macchine utensili per il taglio, la lavorazione e la sagomatura della lamiera e delle relative tecnologie. L’evento, organizzato da Ucimu – Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, durerà fino a sabato 13 maggio.

Sono quasi 400 le aziende che espongono alla manifestazione, che si sviluppa su due attrezzatissimi padiglioni (13 e 15), e 22 i paesi rappresentati: Australia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Cina, Corea del Sud, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Israele, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia e Stati Uniti.

Questa edizione di Lamiera registra, tra l’altro, un incremento del 15% nella presenza di espositori diretti. Molte sono le new entry e molti i ritorni di aziende, sia italiane che estere.

«Tutto ciò – dice Barbara Colombo, presidente di Ucimu-Sistemi per produrre – dimostra la rilevanza che la fiera assume di edizione in edizione, allargando il suo bacino di interesse presso gli operatori di tutto il mondo che qui possono trovare un’offerta esaustiva e completa in rappresentanza di tutte le tecnologie del comparto».

L’evento si sviluppa su un totale di 40.000 mq di spazio espositivo, mettendo in mostra il meglio della produzione internazionale di macchine, attrezzature e strumenti per la lavorazione e il taglio di lamiere, tubi, profilati, fili, carpenteria metallica, presse, stampi, saldatura, trattamenti superficiali e finiture, robot, automazione, parti, componenti, accessori, utensili, materiali di fissaggio, subfornitura tecnica e industriale, sistemi di controllo qualità, metrologia, software, microlavorazioni, tecnologie additive e soluzioni per la fabbrica digitale e l’efficientamento energetico e produttivo.

La dimensione di approfondimento culturale è affidata al cartellone di Lamialamiera, l’arena promossa da Fondazione Ucimu e realizzata con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio di Tecnolamiera, che comprende circa 40 incontri, a cura di organizzatori ed espositori, incentrati sui temi tecnologici di maggior interesse, primo fra tutti quello della digitalizzazione.

«Con questi numeri e con questi contenuti – ha affermato Barbara Colombo – Lamiera si conferma tra le più importanti manifestazioni al mondo dedicate al comparto, comparto nel quale l’Italia eccelle».

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di Ucimu, nel 2022, l’industria italiana costruttrice di macchine per la deformazione della lamiera si è confermata al secondo posto nelle classifiche di produzione e di export dopo la Cina e prima della Germania.

Principali mercati di sbocco del Made in Italy di comparto sono risultati, nel 2022, Stati Uniti, Germania e Polonia. In generale, nel 2022, le vendite all’estero di macchine utensili a deformazione e tecnologie non convenzionali sono cresciute del 9,3% rispetto al valore dell’anno precedente. Grazie a questa performance l’export italiano di comparto, non solo ha recuperato completamente il terreno perso con la pandemia, ma è finalmente tornato su livelli soddisfacenti, molto vicini al record assoluto toccato nel 2018.

Si prevede che l’ampia esposizione attirerà visitatori non solo dall’Italia ma anche dall’estero, tra cui utenti finali da Egitto, India, Marocco, Messico, Repubblica Ceca, Turchia, Stati Uniti, Uzbekistan e Vietnam.