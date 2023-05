A fuoco una cucina a Busto Arsizio, vigili del fuoco e carabinieri salvano gli inquilini

Incendio in una cucina di una casa a Busto Arsizio, tra via Libia e via Masaccio, nel quartiere di Sant’Anna. Le fiamme sono divampate sabato 20 maggio intorno alle 9.30. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano e i carabinieri.

Diverse persone sono rimaste intossicate, soccorse dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario arrivato sul posto.

Sedici persone sono state evacuate dallo stabile interessato e per otto di loro è stato necessario il trasporto in ospedale.