A Gallarate incontro con Monica Benìçio attivista dei diritti civili

Inizia da Gallarate il prossimo 9 maggio il tour in Italia di Monica Benìçio, attivista dei diritti civili di Rio de Janeiro, municipalità dove è stata eletta Consigliera quale espressione diretta di una larga coalizione popolare.

Proveniente dalla favela di Marè, come la sua compagna Marielle Franco – è dedita alla solidarietà nei confronti del “popolo in più”: afrodiscendenti, faveladas, fasce sociali emarginate. In nome di Marielle, trucidata dalle milizie paramilitari il 14 marzo del 2018 “a causa” di quel comune impegno, ha intensificato la propria azione di denuncia delle povertà – alimentari, sanitarie, educative, lavorative, di cura e delle diseguaglianze di genere – che tuttora rendono il Brasile un paese fortemente ineguale.

L’incontro di Gallarate che si terrà nella sala Rimoldi delle Acli in via Agnelli 33 con inizio alle ore 21, è promosso dalla Casa delle Donne “Anna Andriulo”, da ACLI di Gallarate e dal Coordinamento Donne ACLI Varese, fa parte di quattro appuntamenti ( Gallarate-9 Maggio, Trento-10 Maggio, Bolzano-11 Maggio, Milano-13 Maggio) organizzati dal Centro per la Pace / Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone in collaborazione con Casa delle Donne “Anna Andriulo” Gallarate, Associazione Amici della Colonia Venezia , Rete Radié Resch Associazione di Solidarietà Internazionale, Villa Fiorita, Fuori Mercato, Associazione Viração&Jangada.