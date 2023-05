A Gallarate una “settimana azzurra” per festeggiare l’Aeronautica Militare

Una “settimana azzurra” a Gallarate per celebrare il Centenario della Aeronautica Militare, con il prestigioso passaggio della fanfara della Prima Regione Aerea di Milano.

Il centenario della “arma azzurra” cadeva il 28 marzo 1923, con tantissime iniziative in giro per l’Italia. Per la provincia di Varese l’occasione è particolare, considerata la presenza diffusa anche dell’industria aeronautica e di aeroporti a cui sono legate figure importanti. E anche Gallarate fa la sua parte, come centro di riferimento dell’aeroporto di Malpensa e anche come sede – per oltre 70 anni – del II Deposito Centrale, il “casermone” che ha portato in città tante persone da tutta Italia, divenute poi gallaratesi.

Ecco perché la sezione gallaratese dell’Associazione Arma Aeronautica di Gallarate – guidata da Michele Ciorra, ex comandante del deposito – dal 22 al 26 maggio ospiterà tanti eventi diversi.

Presentazioni di libri, conferenze e non solo: il 24 maggio ci sarà la giornata culminante, che si apre con l’incontro a Palazzo Borghi per ricordare la nascita della sezione, «là dove è nata nel 1954, nell’ufficio del sindaco» spiega Ciorra.

Poi al pomeriggio il momento più spettacolare, «il concerto della fanfara della Prima Regione Aerea di Milano, sul sagrato della basilica, sperando che il tempo ci aiuti». Nella stessa giornata ci sarà poi l’annullo filatelico speciale, con due cartoline dedicate, una delle quali raffigura il G91G delle Frecce Trticolori, lo stesso aereo che è stato posizionato anni fa davanti al Deposito di viale Milano e che la sezione ha restaurato lo scorso anno.

Il programma completo della “Settimana Azzurra” a Gallarate per il centenario dell’Aeronautica Militare

Lunedì 22 ore 18.30-20.00 ( Aula Magna Istituto Falcone )

Eccellenze di Gallarate,

presentazione Libro “ Gallarate, l’Aviazione ed il suo Monumento ai Caduti del Volo” con l’autore Alberto Grampa;

la figura del Generale Squadra Aerea Mario Renzo Ottone, ricordando un Eccezionale Pilota Gallaratese della Aeronautica Militare attraverso la proiezione di video e testimonianze.

( evento aperto alla Cittadinanza )

Martedì 23 ore 09.30 -12.00 ( ISIS ANDREA PONTI ) conferenza Dott. Giampiero Cancelli: “ In volo verso il futuro guardando il lato giuridico “.

( riservato agli Studenti dell’ISIS )

Mercoledì 24 Maggio:

09.30 – 10.15 Palazzo Borghi ( Sala Consiliare Sindaco di Gallarate ) apertura del Centenario ed Annullo Speciale Filatelico datato 24 Maggio ( nr 2 cartoline esclusive, rappresentanti i due Monumenti ai Caduti della Provincia, AerMacchi MB.326 Capo Lago-Varese e Fiat G.91 PAN Gallarate );

( riservato Autorità )

10.45 – 11.30 Largo De Gasperi, Commemorazione Centenario A.M. Fiat G.91 PAN – Monumento ai Caduti del Volo – ;

15.00 – 19.00 Piazza Libertà, Stand Poste Italiane e Aeronautica Militare – Associazione Arma Aeronautica;

16.50 marcia della Fanfara da Largo Camussi/ Piazza Libertà;

17.00 – 18.30 Piazza Libertà, concerto della Fanfara del Comando 1^ Regione Aerea Aeronautica Militare Milano.

( eventi aperti alla Cittadinanza )

Giovedì 25 ore 10.00-12.00 ( Istituti VINCI ) conferenza Comandante Franco Bonazzi: “ Una vita per il volo, focus sul velivolo F.104 – il Cacciatore delle Stelle “.

( riservato agli Studenti del Vinci )

Mostra dal 23 al 26 ( mart-vene 09.00-14.00 mer 09.00-18.00 ) Palazzo Borghi, esposizione modelli velivoli, materiale di volo e plastico con proiezione video aeronautici ( AAA ed AM );

Viaggio alla scoperta della realtà Aeronautica attraverso il libro di Alberto Grampa dal 19 al 31( Carrefour Viale Milano 163 ).

( aperto alla Cittadinanza )