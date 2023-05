A Inarzo serata di racconti gialli e ricette deliziosamente misteriose

A “Incontri con l’autore” ospite “Hostaria Patrizia” di Ugo Marelli. Appuntamento il 25 marzo alle ore 21 in biblioteca

Sotto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo, si terrà un evento speciale dedicato agli amanti dei racconti gialli e delle prelibatezze culinarie. L’appuntamento è fissato per il 25 maggio 2023 presso la Biblioteca Comunale, in Via Patrioti 28.

"Incontro con l'autore… in biblioteca" ospiterà "Hostaria Patrizia" di Ugo Marelli.

Ugo Marelli, apprezzato autore di racconti, sarà presente per presentare la sua nuova raccolta di storie intriganti e coinvolgenti. Secondo Marelli, “Scrivere un racconto è sempre piacevole, e speriamo lo sia anche leggerlo. Se poi si trova anche l’occasione per accompagnare alla lettura un buon piatto e un buon bicchiere di vino, il piacere è moltiplicato. Così, dopo l’esperienza dello scorso anno, abbiamo pensato di bissare e vi chiediamo di incontrarvi con questi nuovi racconti e di mettervi in cucina a preparare i manicaretti di cui Patrizia Rossetti, curatrice della parte culinaria del testo, è maestra. Ne guadagnano lo spirito e il corpo”. (nella foto Ugo Marelli e Patrizia Rossetti)

La serata sarà moderata da Emiliano Pedroni. Pedroni guiderà i partecipanti in un viaggio emozionante attraverso le pagine dei racconti di Ugo Marelli, svelando dettagli intriganti e stimolando la discussione tra gli ospiti.

La parte culinaria del libro è curata da Patrizia Rossetti, la quale ha selezionato alcune ricette deliziose da abbinare ai racconti gialli.

L’incontro avrà inizio alle ore 21.00 e si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Inarzo. L’ingresso è libero.