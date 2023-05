A Induno Olona una bella domenica con la Festa delle rose, che torna sabato al Roseto della Pace

Sabato 27 maggio verrà recuperato il programma rinviato per la pioggia. Appuntamento a partire dalle 19,30 nel parco delle rose

Grande successo nel fine settimana per la 110 edizione della Festa delle rose di Induno Olona, che il maltempo ha ostacolato solo a metà. Dopo il maltempo di sabato, domenica è tornato un po’ di sole e tante persone si sono godute una giornata immerse nella bellezza delle fioriture del Roseto della Pace approfittando di momenti di spettacolo, musica e animazione organizzati dalla Pro Loco con Asfarm e il Comune di Induno tra il Roseto e il parco di Villa Bianchi.

Il momento clou delle festa – il concorso per la rosa recisa più bella – ha richiamato come ogni anno tanti partecipanti, che hanno portato in gara ben 100 fiori.

«La Festa delle rose si conferma una volta di più una bella occasione per stare insieme a Induno – è il commento del sindaco Marco Cavallin – saldando tra l’altro tante generazioni diverse: dai più piccoli ai nonni ospiti del Polivalente, che si sono visti il loro splendido giardino per un giorno pacificamente “invaso” da tantissimi visitatori. Un grande grazie a tutti coloro che con il loro entusiasmo, impegno e fatica hanno reso possibile questa giornata, che era cominciata con un tempo uggioso che avrebbe scoraggiato molti»

Il programma inizialmente previsto per sabato scorso, annullato per il maltempo, verrà recuperato sabato 27 maggio: al Roseto della pace dalle 19,30 alle 20 si potrà gustare il risotto preparato dalla Pro loco. Alle 21 inizia la serata con uno spettacolo di danza acrobatica, il concerto della TramLine Orchestra diretta dal M° Alessio Penzo e l’esibizione del corpo di ballo della scuola di danza “Silvana Bazzi”.

Ingresso libero