A Inveruno bimbo di un anno resta chiuso in macchina, l’auto aperta con la tecnica del “colpetto“

L’allarme è scattato a metà pomeriggio, con la chiamata al 112 di una mamma agitata: mio figlio di un anno è rimasto chiuso in macchina, non so cosa devo fare. L’operatore oltre a calmare la donna ha subito allertato i vigili del fuoco. Una “partenza“ ha raggiunto il luogo d’intervento, a Inveruno, dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano.

È successo giovedì verso le 16. 00 circa in via Tanzi. I Vigili del Fuoco in pochi secondi con una leggera forzatura dello sportello sono riusciti senza rompere il vetro o altro ad aprire la portiera: hanno sfruttato quella “tecnica del colpetto“ che si vede nei film, e che funziona anche nella realtà avendo perizia e conoscenza dei meccanismi che regolano le aperture degli sportelli delle auto. Il bimbo è stato riconsegnato alla giovane mamma, presente il 118, ma nessuna cura è stata necessaria. In posto anche la polizia locale.