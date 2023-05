A Laveno Mombello iniziano i lavori di Alptransit

I lavori per l’arrivo di Alptransit a Laveno Mombello sono iniziati. Come illustrato dall’assessore Fabio Bardelli durante il consiglio comunale dello scorso 28 aprile, il cantiere è stato assegnato e a partire da oggi, martedì 2 maggio, è stato avviato ufficialmente il cantiere.

«È un’opera che impatterà la vita ordinaria del paese, andranno concertate tutte le misure ordinarie e straordinarie per gestire questo cantiere che avrà fasi che non saranno facili da governare se non attenzionate in maniera puntuale», spiega l’assessore.

I lavori inizieranno con l’abbattimento dello stabile di Via Ceretti, procedimento indispensabile per ricavare spazio. Fabio Bardelli spiega che i lavori di abbattimento, su richiesta di Ferrovie Nord, verranno fatti in parte anche di notte quando le corse dei treni sono sospese per evitare che massi o altro materiale cada sui binari. «Capiamo il disagio per i cittadini che abitano vicino al cantiere, per questo abbiamo chiesto che diversi lavori vengano eseguiti di giorno».

Quanto dureranno i lavori? Un anno e sei mesi a decorrere dalla data di consegna definitiva del cantiere che al momento non è ancora stata data. «Durante il periodo di cantiere verranno fatti dei tavoli di lavoro e momenti di confronto per poter dare alla popolazione le informazioni necessarie e poter gestire le emergenze che un cantiere così impattante può avere sul territorio», spiega Bardelli. Rispetto al mercato del martedì continua: «La Polizia Locale ha già preso contatto con la Provincia di Varese perché sarà indispensabile lo spostamento di un certo numero di banchi, soprattutto sull’uscita di via Garibaldi».