A Laveno Mombello la nuova passeggiata di Viale De Angeli sarà pronta per l’estate

È uno degli scorci più conosciuti di Laveno Mombello: la passeggiata di Viale De Angeli a ridosso del Lago Maggiore. Il tratto di strada, percorso dai tanti forestieri e turisti che arrivano sulla Sponda Magra per trascorrere giorni tra natura e scorci incredibili, da questa estate risulterà diversa e più grande. I lavori di riqualificazione infatti, sono quasi terminati e quel tratto di lungolago verrà riconsegnato ai cittadini dopo mesi di lavori. Così come accadrà per la Passeggiata Romanini e il Parco delle Terrazze.

Galleria fotografica Viale De Angeli e la passeggiata Romanini, lavori in corso a Laveno Mombello 4 di 15

I lavori di Viale De Angeli dovrebbero concludersi entro il mese di giugno e il tratto sarà pedonale, potranno entrare solo i mezzi autorizzati e di soccorso. Per gli altri sarà percorribile a piedi e su una pavimentazione completamente riqualificata: il nuovo porfido oggi occupa metà carreggiata ma i lavori non sono terminati e andrà a sostituire anche dove oggi c’è l’asfalto. In sostanza, la passeggiata raddoppia per una lunghezza di 230 mentre e larga 10. Ma non è l’unica novità.

L’amministrazione comunale di Laveno Mombello sta pensando di utilizzare anche il piccolo edificio che si trova alla fine della passeggiata, prima dell’ingresso al piazzale davanti all’Hotel De Charme. Una struttura che dovrebbe essere abbattuta ma che potrebbe essere trasformata in un piccolo polo espositivo, con magazzini e locali per gli addetti ai lavori. In sostanza, i costi previsti per l’abbattimento verrebbero utilizzati per riqualificare la struttura e realizzare delle grandi vetrine espositive, visto che si trova in un punto di grande passaggio.

Superato il piazzale arriviamo dunque alla Passeggiata Romanini e al Parco delle Torrazze che vedono la conclusione dei lavori. La passeggiata, inaugurata lo scorsa estate e poi richiusa per i lavori di riqualificazione, questa estate verrà consegnata ai cittadini definitivamente. La passeggiata è stata pavimentata e illuminata, fino alla balconata a ridosso dell’acqua. Inoltre, nell’ultimo consiglio comunale l’amministrazione ha destinato 70mila euro per la sistemazione e manutenzione del verde del Parco delle Torrazze.