A Leggiuno l’orchestra di arpe più grande del mondo per un concerto magico all’Eremo di Santa Caterina

Sabato 24 giugno l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno sarà il teatro di un concerto inusuale e affascinante.

Si esibirà infatti, con inizio alle 21, la HarpBeat Orchestra, la formazione orchestrale di arpe più imponente e stabile conosciuta nel panorama nazionale e internazionale.

Alla conduzione di questo concerto inedito ed elettrizzante il M° Fabius Constable, nome d’arte che da vent’anni identifica l’italianissimo comasco Fabio Conistabile musicista polistrumentista , compositore , virtuoso dell’arpa e direttore della Celtic Harp Orchestra. La sua sensibilità interpretativa e l’inconfondibile stile compositivo sono valsi a lui e all’ensemble di arpe più conosciuto e apprezzato del panorama internazionale centinaia di recensioni, collaborazioni illustri – Arnoldo Foà, Willi Burger, Andrea Bocelli – e diversi riconoscimenti per l’impegno e la capacità divulgativa del made-in-Italy nell’ambito musicale e della cultura italiana. Persino i reali d’Inghilterra sono rimasti incantati dalla musica espressamente composta in occasione della nascita della principessa Charlotte, secondogenita dei Duchi di Cambridge William e Kate.

La Celtic Harp Orchestra nasce nel 2002 da un curioso e fortunato esperimento di Fabius Constable, suo fondatore e direttore. Da allora non solo mantiene stabilmente l’organico arpistico più corposo al mondo ma intraprende un fitta attività concertistica che evolve dalla musica tradizionale fino a proporre un repertorio originale e raffinato di composizioni che traggono dalla cultura italiana e si fondono magistralmente con tutte le culture e i generi musicali passati e moderni. I suoi concerti dal sapore internazionale trasportano il pubblico in un vero e proprio spettacolo multisensoriale che ne amplificano l’impatto sonoro e visivo. Insignita di prestigiosi riconoscimenti istituzionali , la Celtic Harp Orchestra è da sempre testimonial e porta bandiera della più radicata tradizione italiana per il costante impegno nell’ambito del sociale e della diffusione del patrimonio culturale italiano.

In occasione di un anniversario importante – ben vent’anni di viaggi musicali raccontati dalle loro arpe – questo formidabile ensemble si presenta con la veste di HarpBeat Orchestra che esprime perfettamente tutto il battito delle loro arpe e della loro musica.

Per la serata di sabato 24 giugno Fabius Constable e i musicisti presenteranno il concerto “Diari al tramonto”, con lo stile già noto ai tanti fans per offrire un’esperienza artistica vivace, profonda e travolgente.

Per il repertorio assolutamente inedito, raffinato e allo stesso tempo alla portata dell’orecchio di tutti, le esibizioni dell’orchestra hanno il potere di estasiare il pubblico di ogni età, cultura e provenienza sia per l’impatto sonoro e visivo che per l’estrema adattabilità dell’ensemble che permette di “incastonare” l’orchestra all’interno di contesti e location culturali importanti.

L’ orchestra inoltre coniuga musica ed ecosostenibilità, con un progetto per rendere i concerti eco compatibili e far riscoprire l’appartenenza dell’uomo alla Natura, promuovere l’espressione artistica in contesti naturali senza tralasciare quelli urbani e coinvolgere il pubblico in vere e proprie attività di piantumazione e rimboschimento attraverso “social calls” periodiche sotto la supervisione dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e all’ambiente e nel pieno rispetto dell’ecosistema, affiancati dai musicisti stessi e da guardie ecologiche.

Ingresso: 20 euro, ridotto per gruppi di 4+persone 13 euro a biglietto

Info e prenotazioni: eventi.eremosantacaterina@gmail.com