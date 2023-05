A Lissago la 43^ Festa di Primavera a favore del Comitato Maria Letizia Verga

Il 27 e 28 maggio al campo sportivo di via Salvini nella verdissima frazione varesina l’evento che si svolge dal 1980 a Lissago per ricordare la piccola Maria Letizia, scomparsa un anno prima. Ecco il programma e le novità

A fine maggio torna la Festa di Primavera di Lissago. Il 27 e 28 maggio al campo sportivo di via Salvini nella verdissima frazione varesina l’evento a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia: si svolge dal 1980 a Lissago per ricordare la piccola Maria Letizia, scomparsa un anno prima.

Tra i tanti momenti in programma, andrà in scena la quattordicesima edizione del concorso di disegno in memoria di Caterina Savi quest’anno intitolato “Piccoli esercizi di meravigliosa quotidianità”: possono parteciparvi tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, è possibile inviare i disegni all’indirizzo email festadiprimavera.lissago@gmail.com entro il 15 maggio.

Novità di questa edizione il primo Torneo di Primavera di padel in collaborazione con Oasi Padel Club. Sabato 27 maggio il torneo misto, maschile e femminile: 25 euro l’iscrizione, tutti i proventi devoluti al Comitato Maria Letizia Verga. Per info e iscrizioni 3405652853, e se non si ha una coppia formata, ci pensa l’organizzazione a formarla.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 43° FESTA DI PRIMAVERA LISSAGO PER IL BAMBINO

Lissago (Va) – Campo Sportivo – 27 e 28 Maggio 2023

SABATO 27 MAGGIO

Ore 15.00 TORNEO MISTO DI PADEL “Torneo di Primavera” – info e prenotazioni 3405652853

Ore 17.00 Giochi in scatola per ragazzi e adulti in compagnia di “APS IN LUDO VERITAS” e “Tana dei Goblin Varese”

Ore 19.30 Apertura stand gastronomico – Serata in musica con “I B@TTISTI” e “DOUBLEFACE”

DOMENICA 28 MAGGIO

43° CAMMINATA DEI FIORI

Ore 8.30 Iscrizione dei partecipanti presso il campo sportivo di Via Salvini

Marcia non competitiva di circa 6 Km nel verde dei boschi e dei sentieri di Lissago

Ore 9.00 Partenza della marcia

Ore 10.30 Premiazione ufficiale – Estrazione sottoscrizione a premi abbinata alla camminata

Ore 11.15 Santa Messa al campo sportivo animata dai bambini della scuola dell’Infanzia di Lissago

Ore 12.30 Apertura stand gastronomici

Ore 14.30 Pomeriggio insieme con:

Torneo di Burraco prenotazioni Liliana 338969642 – Franca 3285477029

Laboratorio di Burattini – Truccabimbi – Giochiamo a Padel

Ore 17.00 Premiazione del concorso di disegno

Ore 17.15 Spettacolo di magia per adulti e bambini con Mago Slash

Ore 18.00 Aperitivo in musica

Ore 19.00 Cena Insieme e Karaoke

Nel corso della Festa saranno in funzione gli stand gastronomici, il banco torte e fiori, pesca, crepes, aperitivo e bijoux

IL RICAVATO DI TUTTA LA MANIFESTAZIONE SARA’ DEVOLUTO AL COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

Per donare al Comitato Maria Letizia Verga IBAN IT18A0306909606100000000502