A Malnate issata una bandiera russa di fianco al monumento dei Caduti

Una bandiera russa con l’aquila è stata issata a Malnate, nella centralissima piazza Vittorio Veneto, dove ha sede il Municipio, di fianco al monumento dedicato ai Caduti malnatesi. Il gesto con ogni probabilità è stato messo in pratica nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 maggio e in mattinata la Polizia Locale è intervenuta per rimuovere il vessillo.

«Condanniamo il gesto – la reazione del sindaco Irene Bellifemine – a maggior ragione perché di fianco al monumento dei nostri caduti». La Polizia Locale sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili del gesto.

Oltre al controllo delle immagini però, è stata inoltrata una informativa di ordine pubblico alla Questura di Varese e una segnalazione alla Procura della Repubblica. «Tutta l’amministrazione condanna l’atto incivile – si legge in una nota del Comune – e confida nel buon esito delle indagini».