A Malnate si festeggia la primavera nel ricordo del sorriso di Barbara

Sorridi con Barbara In Festa di Primavera domenica 14 maggio a Malnate porta in piazza delle Tessitrici spettacoli, giochi, laboratori, tanta musica e gusto. Una festa per tutti, grandi e piccini, per ricordare con gioia Barbara Borelli e sostenere in suo nome la ricerca sul linfoma pediatrico.

Barbara era una ragazza solare, scomparsa a 23 anni dopo aver combattuto per quasi sette anni contro la leucemia linfoblastica acuta.

Amici e familiari hanno organizzato in sua memoria, anche quest’anno, una Festa di primavera ricca di musica, buon cibo, artigianato e attività per bambini e famiglie. Per tutta la giornata i laboratori dei volontari di Fondazione Giacomo Ascoli, i giochi di Universo del Giocattolo e Space fun, dj set, esposizione di vespe e auto customizzate di Carrozzeria del Confine e stand artigianali di hobbisti accanto ad altri dedicati al benessere in occasione della Giornata della salute promossa dal Comune di Malnate, con l’opportunità di accedere a visite gratuite e conoscere diverse associazioni e aziende locali.

Nel dettaglio il programma si apre alle 10 di domenica mattina con lo spettacolo di bolle di sapone e i coloratissimi palloncini di Stefano animazioni e eventi.

Alle 10.30 il Vespa club Malnate propone un giro in Vespa per tutti gli appassionati della due ruote e per i più piccoli uno speciale percorso MiniVespe Bimbi.

A seguire apertura dello stand gastronomico con Proloco Malnate e “Gli amici di Sorridi con Barbara” e la Birra dei Patrini Malnate e CISV, condita da intrattenimento e laboratori.

Tantissima musica poi nel pomeriggio, con il djset, il laboratorio musicale del Corpo filarmonico cittadino e le letture e Giocomusica di Nati per leggere e Nati per la musica. E dopo un’originale sfilata di moda in collaborazione con People Boutique e diverse attività di Malnate, il concerto alle ore 18 della MDF Band a chiudere la manifestazione.

L’intero ricavato della Festa di primavera di Sorridi con Barbara sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli a sostegno dei progetti di ricerca capaci di rendere sempre più efficaci le cure contro il cancro infantile.