A Malpensa almeno cento senzatetto. “Pensare a soluzioni di medio periodo”

«Pensare a soluzioni di medio periodo». L’approccio alla presenza problematico dei senzatetto a Malpensa passa da fogli di via e controlli continui, ma di fondo c’è un problema anche sociale. E se l’intervento repressivo non è risolutivo, forse serve un altro approccio.

Il tema è riemerso a margine dell’incontro in Prefettura a Varese (competente per territorio) in vista della riapertura del T2, che aveva riunito forze dell’ordine, autorità aeroportuali e Polizia Locale, per discutere di viabilità. Ma l’occasione dell’incontro vis à vis è servita anche per un primo punto sulla presenza delle persone che vivono in aeroporto: «Dall’ultimo censimento risultano ben cento senzatetto presso l’aeroporto di Malpensa» dice il prefetto Salvatore Pasquariello.

«A breve – ha continuato il prefetto parlando ai giornalisti – ci sarà una riunione con i nove Comuni della zona, chiameremo anche Croce Rossa e Caritas e le direzioni del sociale di Regione Lombardia». Un approccio sul versante sociale, non più solo su quello del contrasto in termini di problema di ordine pubblico.

I problemi dal punto di vista della sicurezza, va detto, ci sono: negli anni ci sono stati gravi aggressioni per liti tra senzatetto e anche alcuni episodi (anche recenti) ai danni di lavoratori aeroportuali. Episodi che spesso hanno restituito non solo situazioni di disagio economico, ma anche relazionale e a volte psichiatrica. Per questo il prefetto di Varese ha parlato di «percorsi di accompagnamento per queste persone, pensando a una soluzione di medio periodo».