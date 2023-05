A Malpensa le opere di Francesco Maccapani Missoni nella mostra “La danza dei colori”

SEA e MA*GA per l’Arte, in collaborazione con Artland Milano, presentano La danza dei colori, mostra personale di Francesco Maccapani Missoni. L’esposizione, già visitabile, si concluderà il 20 settembre. La selezione di opere è allestita nella sala Vip Lounge Montale, situata nell’Area Imbarchi del Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa, e nella sottostante Area Tulipano, quest’ultima liberamente accessibile ai visitatori in transito. L’opera di Francesco Maccapani Missoni vede l’uso di nastri colorati lavorati con la tecnica del quilling, l’arte di creare macro-filigrane con la carta e nastri di raso per realizzare delle trame policromatiche intrecciate a mano, fissate su telai squadrati e poi laccate a pennello. Dipinti materici che articolano tonalità e sfumature secondo molteplici schemi. La ricerca artistica di Francesco inizia con l’individuazione delle basi cromatiche sulle quali costruire l’opera, prosegue con un sapiente studio degli accostamenti, e finisce con l’unione dei colori, tramite un paziente intreccio di strisce e fili.

“Maccapani Missoni, come scrive il critico Giorgio Verzotti, adotta infatti strisce di carta colorata di diversa larghezza e le applica al telaio tramite un lungo, attento, minuzioso lavoro di intreccio e di sovrapposizioni, insomma di tessitura, per formare pattern astratti, schemi geometrici, disseminazioni ordinate in una specie di pointillisme geometrizzato. Sarebbe in fondo strano se l’opera di Francesco non risplendesse di colore, essendo questo un elemento intrinseco del suo DNA”.

Il recente passaggio dall’utilizzo delle strisce di carta colorata a nastri di raso ha permesso all’artista non solo di poter lavorare a opere di dimensioni maggiori, ma soprattutto di elevare la sua ricerca artistica a un livello ancor più alto. Grazie alla luce, che il raso riflette in una maniera unica, il colore si mette in moto, trasformandosi e iniziando a vibrare ritmicamente: inizia così la danza dei colori e noi siamo immediatamente spinti a muoverci al loro ritmo.

SEA e MA*GA confermano l’interesse nei confronti delle ricerche artistiche contemporanee, in una collaborazione che 2013 impreziosisce le Vip Lounge di Malpensa con un programma di esposizioni e installazioni, proponendo ai viaggiatori la visione di opere d’arte in un’occasione di intrattenimento e conoscenza. ARTLAND è un territorio trasversale locale e internazionale di contaminazione artistica. Un portale verso una nuova definizione di fruizione dell’esperienza artistica. Artland nasce a Milano nel 2021, su iniziativa di Francesco Simonetta, sotto la direzione artistica di Mattia Pozzoni e la direzione generale di Virginia Intorcia, con l’obiettivo di promuovere talenti e portare l’arte fuori dalla classica definizione di galleria d’arte.

Francesco Maccapani Missoni (Milano, 1985)

Erede di una famiglia del prêt- à-porter italiano intrinsecamente legata al colore, Francesco, nato e cresciuto tra i mitici motivi variopinti a righe e a zigzag, le texture e i “put together” di maglie e tessuti Missoni, ha concepito così un linguaggio artistico in linea con il suo imprinting, quanto del tutto personale. Un esercizio di stile che richiede tempo e concentrazione, grande precisione e pazienza. E appare emblematico di un fare sempre più libero da training scolastici e definizioni professionali. Gallarate (VA), maggio 2023

FRANCESCO MACCAPANI MISSONIMalpen

LA DANZA DEI COLORI

Sala Vip Lounge Montale – Area Tulipano§

Terminal 1, Aeroporto Milano Malpensa

Fino al 20 settembre 2023

La sala Vip Lounge Montale è aperta tutti i giorni dalle 6:00 alle 22:00, l’accesso è consentito solo ai viaggiatori registrati. L’Area Tulipano è accessibile liberamente a tutti i viaggiatori in transito. Museo MA*GA T +39 0331 706011; info@museomaga.it; www.museomaga.it.